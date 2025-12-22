Měšec.cz  »  Přehled: Kde a do kolika si nakoupíte o Vánocích a na Silvestra

Přehled: Kde a do kolika si nakoupíte o Vánocích a na Silvestra

Monika Veselíková
Dnes
Supermarket Autor: Depositphotos

Na Štědrý den i na Silvestra bývají obchody otevřené, většinou ale zkracují prodejní dobu. Podívejte se, dokdy je letos třeba stihnout nákup a kdy je zavřeno úplně.

Povinnost mít o určitých svátcích zavřeno, ukládá obchodníkům zákon o prodejní době. První (25. 12.) i druhý (26. 12.) svátek vánoční a stejně tak Nový rok (1. 1.) přitom patří mezi sedmičku svátků, kterých se tento zákaz týká. V tyto dny tedy musí obchody nad 200 m2 zavřít.

Mírnější pravidla platí pouze pro Štědrý den, kdy zákon povoluje otevřít maximálně do 12:00.

V pravé poledne už musí být obchody bez zákazníků, proto většina z velkých supermarketů končí už chvíli před dvanáctou. S výjimkou PENNY, kde se na Štědrý den, stejně jako v minulých letech, neotevře vůbec:

  • Albert: 11:45
  • BILLA: 11:45
  • Globus: 11:45
  • Kaufland: 11:45
  • Lidl: 11:30
  • PENNY: zavřeno
  • Tesco: 11:45

Alternativou pro zapomnětlivce pak může být Rohlik.cz či Košik.cz – obě služby na Štědrý den rozváží do 14:00.

Otevírací dobu na Silvestra si mohou obchody určit podle svého:

  • Albert: 18:00
  • BILLA: 17:00
  • Globus: 18:00
  • Kaufland: 18:00
  • Lidl: 17:00
  • Penny: 17:00
  • Tesco: 18:00

