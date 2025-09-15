OSVČ si příští rok připlatí. Minimální zálohy jim poskočí minimálně o tisíc korun

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění v roce 2026 opět skokově vzrostou. Dohromady půjde o nárůst přes 1000 korun. Na základě průměrně mzdy a přepočítávacího koeficientu to spočítali kolegové ze serveru Podnikatel.cz. A důkladně to rozebrali v novém díle podcastu Teorie bulharské konstanty.
V něm vysvětlují, že ačkoli ještě nebylo zveřejněno příslušné nařízení, dle kterého se zálohy počítají, na základě údajů o průměrné mzdě lze odvodit, o kolik přibližně se zálohy příští rok zvýší. Vzhledem k tomu, že průměrná mzda loni činila 46 165 korun, dá se pro rok 2026 očekávat, že zálohy na sociální pojištění vzrostou o přibližně o 900 až 1000 korun a zálohy na zdravotní pojištění o 150 až 200 korun. Paušální daň v prvním pásmu pak přesáhne hranici 10 tisíc korun.
Za nárůst může konsolidační balíček
Důvodem vysokého nárůstu je konsolidační balíček z roku 2024. Ten totiž OSVČ hlavním zvýšil minimální vyměřovací základ z 25 % průměrné mzdy na 30 % a pro OSVČ vedlejší z 10 % na 11 %, přičemž pro OSVČ hlavní vzrostl o dalších 5 p. b. i letos a o dalších 5 p. b. se zvýší i v roce 2026.
Loni tak došlo k rekordnímu zvýšení minimální zálohy na sociální pojištění o 908 Kč na 3852 Kč, ke kterému přibyl další skokový růst letos, a to o 907 Kč. Za poslední dva roky se tak minimální zálohy OSVČ na sociální pojištění zvýšily o 1815 Kč, tedy o vyšší částku, než o kolik vzrostly za předchozích 15 let.