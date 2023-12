OSVČ s datovkami už nebudou obtěžovat nevyžádané zprávy s obchodními nabídkami

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) přestane od února 2024 obtěžovat nevyžádaná pošta s obchodními nabídkami, které jim chodí do datových schránek. Postará se o to novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která mění dosavadní systém, kdy byl ve veřejném seznamu držitelů datových schránek každý držitel uváděn obligátně. Fyzické osoby sice mohou být ze seznamu vyškrtnuty, musí však o to požádat. Na novinku upozornil náš sesterský web Podnikatel.cz.





Tento princip se bude týkat nejen fyzických, ale také podnikajících osob.





Úprava režimu zápisu do seznamu držitelů datových schránek je nezbytná k zajištění vysoké úrovně ochrany soukromí a zabránění nepřiměřeném (a v podstatě zbytečnému) zpracování osobních údajů všech podnikajících fyzických osob, píše se v důvodové zprávě k zákonu. Navržená úprava nemění rozsah údajů zveřejňovaných v seznamu držitelů datových schránek, ale nahrazuje princip opt-out principem opt-in. Tedy namísto automatického zápisu na seznam a nezbytné aktivní žádosti o vymazání může fyzická nebo podnikající fyzická osoba požádat naopak o zápis na seznam.

V případě, že nejprve požádáte o zápis do seznamu držitelů a po čase si to zase rozmyslíte, budete moc zase požádat o výmaz. Od 1. února 2024 budou ze seznamu odstraněny všechny údaje o fyzických a podnikajících osobách.