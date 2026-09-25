Měšec.cz

OSVČ čekají změny v odvodech. Podívejte se, kolik nově zaplatíte

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Řemeslník, OSVČ, opravář Autor: Depositphotos
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Živnostníci si v příštím roce sáhnou více na své peněženky. Mění se minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění i podmínky pro některé skupiny podnikatelů. Přehledně ukazujeme, co se mění a jaké budou nové částky.

Největší změna se týká sociálního pojištění. Minimální záloha pro podnikatele s hlavní činností se měla zvýšit kvůli růstu minimálního vyměřovacího základu. Následná změna pravidel ale část navýšení koriguje a výsledná částka bude nižší.

U zdravotního pojištění se minimální záloha zvýší kvůli růstu průměrné mzdy. Tuto částku musí od ledna platit OSVČ, které mají podnikání jako hlavní činnost a kterým vzniká povinnost hradit minimální zálohy.

Minimální měsíční zálohy 2027 Původní → nová
Sociální pojištění OSVČ hlavní činnost 4759 → 5005 Kč (+246 Kč)
Sociální pojištění OSVČ vedlejší činnost 1496 → 1574 Kč (+78 Kč)
Zdravotní pojištění OSVČ hlavní činnost 3143 → 3306 Kč (+163 Kč)
Nemocenské pojištění OSVČ (dobrovolné) 243 Kč (beze změn)
Celkové minimální odvody bez nemocenského 7902 → 8311 Kč (+409 Kč)

Výsledná částka je už po úpravě pravidel, přičemž původní návrh pro rok 2026 počítal s vyšší zálohou 5720 Kč na sociální pojištění

Vyšší odvody se rovněž promítnou také do paušální daně. Podnikatelé v prvním pásmu tak budou platit jinou měsíční částku než podle původního výpočtu. Paušální daň OSVČ pro rok 2027 ale zatím není stanovena. Pojistné složky zálohy se odvíjejí od průměrné mzdy, kterou vláda stanovuje na podzim, takže se ještě mohou mírně upřesnit. Letošní paušální daň v prvním pásmu je 9162 Kč měsíčně.

Podrobný přehled všech změn, včetně výpočtů pro různé typy podnikatelů, najdete ve článku níže.

Minimální zálohy OSVČ příští rok vzrostou o 458 korun měsíčně Přečtěte si také:

Minimální zálohy OSVČ příští rok vzrostou o 458 korun měsíčně

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

Online školení: Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2027
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).