OSVČ čekají změny v odvodech. Podívejte se, kolik nově zaplatíte

Živnostníci si v příštím roce sáhnou více na své peněženky. Mění se minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění i podmínky pro některé skupiny podnikatelů. Přehledně ukazujeme, co se mění a jaké budou nové částky.
Největší změna se týká sociálního pojištění. Minimální záloha pro podnikatele s hlavní činností se měla zvýšit kvůli růstu minimálního vyměřovacího základu. Následná změna pravidel ale část navýšení koriguje a výsledná částka bude nižší.
U zdravotního pojištění se minimální záloha zvýší kvůli růstu průměrné mzdy. Tuto částku musí od ledna platit OSVČ, které mají podnikání jako hlavní činnost a kterým vzniká povinnost hradit minimální zálohy.
|Minimální měsíční zálohy 2027
|Původní → nová
|Sociální pojištění OSVČ hlavní činnost
|4759 → 5005 Kč (+246 Kč)
|Sociální pojištění OSVČ vedlejší činnost
|1496 → 1574 Kč (+78 Kč)
|Zdravotní pojištění OSVČ hlavní činnost
|3143 → 3306 Kč (+163 Kč)
|Nemocenské pojištění OSVČ (dobrovolné)
|243 Kč (beze změn)
|Celkové minimální odvody bez nemocenského
|7902 → 8311 Kč (+409 Kč)
Výsledná částka je už po úpravě pravidel, přičemž původní návrh pro rok 2026 počítal s vyšší zálohou 5720 Kč na sociální pojištění
Vyšší odvody se rovněž promítnou také do paušální daně. Podnikatelé v prvním pásmu tak budou platit jinou měsíční částku než podle původního výpočtu. Paušální daň OSVČ pro rok 2027 ale zatím není stanovena. Pojistné složky zálohy se odvíjejí od průměrné mzdy, kterou vláda stanovuje na podzim, takže se ještě mohou mírně upřesnit. Letošní paušální daň v prvním pásmu je 9162 Kč měsíčně.
Podrobný přehled všech změn, včetně výpočtů pro různé typy podnikatelů, najdete ve článku níže.