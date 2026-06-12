OSVČ budou od července platit nižší zálohy na sociální pojištění. ČSSZ radí, co to znamená v praxi

S účinností od 1. 7. 2026 dojde ke změně v placení záloh na sociální pojištění. Koho se změna týká, jaká bude nová záloha a jak požádat o vratku?
Změna se dotkne těch živnostníků, kteří aktuálně na zálohách platí 5720 Kč a podle přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok 2025 se taky dopočítali k platbě minimálních záloh dle minimálního vyměřovacího základu. Ten se dosud počítal jako 40 % průměrné mzdy, od července ale půjde o 35 % průměrné mzdy a minimální záloha klesne na 5005 Kč.
Minimální vyměřovací základ se pro výpočet záloh používá pro ty živnostníky, jejichž příjem z podnikání v předchozím roce nedosahoval alespoň určité části průměrné mzdy. Aktuálně je to zmíněných 40 %, což znamená měsíční hranici příjmu 19 587 Kč měsíčně.
Nově ale dojde k přehodnocení a nové, nižší minimum 5 005 Kč bude stanoveno těm OSVČ, jejichž měsíční příjem při hlavní činnosti nedosahoval alespoň částky minima 35 % průměrné mzdy, tedy 17 139 Kč měsíčně.
V praxi může také nastat situace, kdy se váš měsíční příjem za předchozí rok bude pohybovat právě v rozmezí mezi částkami 19 587 Kč a 17 139 Kč. V takovém případě se nová výše zálohy na pojistné vypočte z vašeho skutečného měsíčního příjmu.
Například pokud měsíční příjem v roce 2025 činil 18 560 Kč, pak nová výše zálohy na pojistné bude od července činit 5 420 Kč, vysvětluje tisková mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.
Novou zálohu pak budete hradit už za červenec 2026 – zálohy na sociální pojištění se vždy hradí do konce měsíce, za který náleží. Pokud si nejste jistí, novou výši záloh na pojistné najdete v první polovině července na ePortálu ČSSZ ve službě Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ.
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Jak získat přeplatek?
Protože ke změně výpočtu výše záloh nedochází zpětně k lednu 2026, půjde nejpozději do konce roku 2026 požádat o vrácení částky, o kterou uhrazené zálohy převyšují výši záloh stanovenou podle nové úpravy. Požádat byste měli příslušnou správu sociálního zabezpečení, u které jste v evidenci. Případně lze požádat, aby se daná částka použila na úhradu záloh na další měsíce.
Pro podání žádosti nebude žádný zvláštní tiskopis, z vaší žádosti by však mělo být patrné, že požadujete vrácení části úhrad záloh na pojistné v souvislosti se změnou zákona č. 589/1992 Sb. s účinností od 1. 7. 2026. Zároveň do žádosti uveďte způsob výplaty dané částky a číslo účtu pro vrácení. Požadovanou částku uvádět nemusíte, ČSSZ si ji stanoví sama. Žádosti lze podávat elektronicky.