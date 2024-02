Operátor O2 dá k novému telefonu bonus až 8000 Kč, když mu prodáte svůj starý mobil. Jaké jsou podmínky?

Operátor 02 nabízí v únorové akci bonus v hodnotě až 8000 Kč při koupi nového telefonu Samsung Galaxy Z Flip5 nebo HONOR Magic V2, pokud zároveň odevzdáte k recyklaci svůj starý mobil. Ten však musí být funkční. Pokud si koupíte jiný nový model, Samsung Galaxy S24 Ultra, k výkupní hodnotě jakéhokoliv funkčního odevzdaného telefonu můžete získat ještě bonus 4 500 Kč. Podmínkou je, že nový mobilní telefon zakoupíte přes e-shop. Akce probíhá od 31. 1. 2024 do 29. 2. 2024.





Tabulka finančních bonusů v únoru 2024 Model Bonus k výkupní hodnotě u 02 Samsung Galaxy S24 5G 128 GB 3000 Kč Samsung Galaxy S24 5G 256 GB 3000 Kč Samsung Galaxy S24+ 5G 256 GB 4000 Kč Samsung Galaxy S24+ 5G 512 GB 4000 Kč Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256 GB 4500 Kč Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 512 GB 4500 Kč Samsung Galaxy Z Flip5 5G 512 GB 8000 Kč Honor Magic 6 Lite 5G 256 GB 3000 Kč Honor 90 5G 512 GB 3000 Kč Honor Magic V2 512 GB 8000 Kč

O2 také do výkupu přijímá starší modely značky Apple, a to až do konce března. Zde můžete dostat odměnu při koupi nového telefonu iPhone 15 až do výše 2500 Kč.





Přesnou výši výkupní ceny za váš starý telefon zjistíte na webových stránkách 02.

Jak odprodej starého telefonu probíhá?

Nejprve si koupíte nový mobilní telefon a převezmete ho,

do 30 dnů poté se zaregistrujete na výše uvedený web a uvedete všechny informace o svém stávajícím telefonu,

poté se vám zobrazí orientační výkupní cena, která může být upřesněna po podrobné prohlídce telefonu.

Následně dostanete e-mail s návrhem finální výkupní ceny,

zvolíte si adresu, na které kurýrní služba vyzvedne váš starý přístroj (na náklady 02).

Váš starý telefon ještě musí projít prohlídkou servisním technikem a poté dostanete informaci o finální výkupní ceně. V případě rozdílu mezi orientační výkupní cenou a finální výkupní cenou ještě písemně potvrdíte, že s nabízenou finální cenou souhlasíte. Musíte tak učinit do 14 dnů, jinak vám nárok na bonus nevznikne.

Bonus dostanete vyplacený do 30 dnů od vyplacení výkupní částky za svůj stávající mobilní telefon na váš bankovní účet.