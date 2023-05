Okamžité platby v eurech pomalu přicházejí do Česka. Zatím je nabízejí jen 3 banky, chystá se čtvrtá

Autor: Redakce

Okamžité europlatby byly systémově spuštěny sice již v listopadu 2017, ale jejich postupná implementace stále probíhá. Podle aktuálních dat Evropské rady pro platební styk okamžité platby v Česku podporují 3 banky a 2 platební instituce.





Okamžité platby v eurech se v angličtině nazvávají SEPA Instant Credit transfer, zkráceně SCT Inst.).

V roce 2023 by však měla přibýt další banka, a to Fio banka. Vyplývá to z nových obchodních podmínek Fio banky a sazebníku úhrad, který již s okamžitými platbami v eurech počítá. Příjem i odeslání okamžité platby u Fio banky bude bez poplatku, platbu bude možné zadat i přijmout kdykoli v režimu 24/7. Jedinou výjimkou je, že okamžitou platbu v eurech Fio banka neumožní zadat osobně na pobočce.





Naproti tomu Oberbank okamžitou platbu v eurech přijme i na přepážce, ale oceňuje to 100Kč poplatkem (od 1. 6. 2023, do té doby 60 Kč).

Okamžité platby v eurech fungující v Česku Sujekt (abecedně) Datum připojení k systému SCT Instant FairPlay Pay (platební instituce) 1. 11. 2022 Fio banka chystá se J & T Banka 2. 5. 2023 Oberbank 2. 9. 2019 (v Česku od 07/2020) Revolut 7. 3. 2022 Wise (platební instituce) 7. 8. 2018

Pro okamžité platby platí základní standardy včetně maximálních limitů, ty však banky mohou snížit, např. kvůli snížení rizika podvodů či zneužití. Tak například J & T Banka má maximální limit okamžité platby v eurech stanovený na 15 000 € na 1 transakci. Oberbank naopak podporuje maximální limit 100 000 € (cca 2 364 467,65 Kč v době publikace aktuality).

Samozřejmě musí okamžité platby podporovat i banka přijemce, jinak se peníze připíšou až v režimu D+1.