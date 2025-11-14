Okamžité platby už fungují i při zasílání na účty České národní banky. Daně tak uhradíte rychleji

Česká národní banka (ČNB) začala přijímat okamžité platby. Ačkoli celý systém okamžitých plateb sama provozuje, dosud je neuměla přijímat. Nově se však se svým bankovním kódem 0710 objevila v posledním seznamu účastníků systému okamžitých plateb jako subjekt, který se naposledy připojil.
Výše zmíněný seznam obsahuje výčet přímých účastníků systému CERTIS, který provozuje právě centrální banka a na kterém okamžité platby běží. Účastníci, kteří jsou připojeni do tohoto schématu musí okamžité platby přijímat do výše 2,5 mil. Kč na platbu. Službu odesílání okamžitých plateb ale nejsou povinni poskytovat. Je to dobrovolné, stejně jako limit, který si v tomto případě mohou nastavit banky samy.
Připomeňme, že okamžité platby umožňují provádět transfery mezi bankami v reálném čase během několika sekund bez ohledu na to, kolik je hodin nebo jestli je pracovní den, víkend či svátek.
Zapojení ČNB do daného schématu pro spotřebitele znamená, že bude rychleji provedena např. platba daní či pojistného, protože centrální banka vede účty ministerstev, obcí, krajů, České správy sociálního zabezpečení, Finanční správy a dalším úřadům.
Podle posledních statistik ČNB z letošního října se průměrný denní počet okamžitých plateb za posledních pět let téměř ztrojnásobil. Za stejné období také více než dvakrát vzrostl jejich podíl na všech mezibankovních platbách a v říjnu dosáhl 41 %.
Okamžité platby se navíc rozšiřují i do oblasti SEPA plateb. K jejich spuštění došlo už letos v lednu. Nyní je musí povinně přijímat banky zemí v eurozóně. Pro banky ostatních členských států EU to bude povinné od 9. ledna 2027 (odesílání pak musí zavést od 9. července téhož roku).
Eurové okamžité platby u nás zatím umí přijímat jen Fio banka, J&T Banka, Oberbank a UniCredit Bank. Do systému korunových okamžitých plateb jsou zapojené všechny banky vyjma Trinity Bank.