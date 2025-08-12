Okamžité platby bude přijímat i ČNB. Rychlých převodů se dočkáme také u hromadných příkazů

Češi čím dál víc využívají okamžité platby, jen v prvním pololetí roku 2025 vzrostl jejich počet ve srovnání s loňskem o 27 %. Na dalším rozvoji prostředí pro okamžité platby pracuje také centrální banka – ačkoli systém pro okamžité platby provozuje, sama dosud okamžité úhrady nenabízí. Nyní ČNB uvedla, že je začne přijímat do konce roku 2025.
Právě u centrální banky mají vedené účty všechna ministerstva, obce, kraje nebo třeba Finanční správa. Pokud se vám tedy obvykle daří platit daně až na poslední chvíli, nově vaše platba na účet finančního úřadu dorazí rychleji.
Celkem se v České republice uskuteční v průměru přes 4 miliony mezibankovních úhrad za den. Přes 40 % z nich je okamžitých, před rokem byl přitom tento podíl třetinový. Statistiky ČNB také ukazují, že zatímco počet běžných úhrad stagnuje kolem 2,5 milionu denně, okamžitých plateb rychle přibývá. Česká národní banka přes systém pro mezibankovní platební styk CERTIS zpracuje v průměru až 1,63 milionu těchto okamžitých transakcí denně.
Okamžité převody lze nyní využívat pouze pro jednorázové platby. Jak ale ČNB avizovala – spolu s komerčními bankami nyní připravuje také možnost okamžitého zpracování pro hromadné platby.