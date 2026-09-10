Ojetá auta v Česku zdražila rychleji než mzdy. Na průměrný vůz teď potřebujete 6,5 měsíčního příjmu

V Česku si na průměrné ojeté auto musíme vydělávat déle než v předchozích 5 letech. Zatímco v roce 2021 odpovídala cena běžné ojetiny 6 průměrným hrubým měsíčním mzdám, letos už je to 6,5 platu. Důvodem je rychlejší nárůst cen aut než příjmů.
Podle dat společnosti AURES Holdings, která o tom v tiskové zprávě informovala média, průměrná cena ojetého vozu v Česku v roce 2026 dosahuje 325 581 Kč. Při průměrné hrubé mzdě 50 282 Kč za první čtvrtletí roku 2026 to odpovídá zhruba 6,5 měsíčnímu platu. V roce 2021 přitom stačilo na stejný vůz 6 mezd.
Za posledních 5 let vzrostla průměrná cena ojetin v Česku o 42 %, zatímco průměrná mzda se zvýšila o 33 %. Dostupnost ojetých aut se tak podle tohoto srovnání zhoršila přibližně o půl měsíční mzdy.
Ve srovnání se sousedními zeměmi jsme na tom ale stále lépe než Slováci. Na Slovensku odpovídá průměrná cena ojetiny 8,2 hrubé mzdy, zatímco v Polsku 5,3 mzdy. V Česku ale z trojice těchto zemí máme nejdražší průměrné ojetiny: v přepočtu stojí 13 480 €, na Slovensku 13 187 € a v Polsku 11 837 €.
V Polsku mzdy rostly rychleji
Vývoj v posledních 5 letech byl v jednotlivých zemích rozdílný. V Polsku sice průměrná cena ojetiny od roku 2021 vzrostla o 25 %, jenže mzdy rostly výrazně rychleji, a to o 69 %. Počet potřebných mezd tak klesl ze 7,2 na 5,3.
V Česku se počet potřebných měsíčních příjmů zvýšil z 6,0 na 6,5. Na Slovensku byl růst ještě výraznější: ceny ojetin vzrostly o 58 %, zatímco mzdy o 33 %, takže potřebný počet mezd narostl z 6,9 na 8,2.
Ojetiny jsou v létě levnější
Přestože průměrná cena ojetého auta za celý rok 2026 zatím dosahuje zaokrouhleně 325 000 Kč, podle dat společnosti AURES Holdings ceny v posledních měsících klesají. V srpnu činila průměrná cena na trhu 319 000 Kč, tedy o 5500 Kč méně než v červenci a o 15 000 Kč méně než při letošním únorovém maximu.