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Ojetá auta v Česku zdražila rychleji než mzdy. Na průměrný vůz teď potřebujete 6,5 měsíčního příjmu

Dalibor Z. Chvátal
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ISIFA.COM autobazar Autor: http://www.isifa.com
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V Česku si na průměrné ojeté auto musíme vydělávat déle než v předchozích 5 letech. Zatímco v roce 2021 odpovídala cena běžné ojetiny 6 průměrným hrubým měsíčním mzdám, letos už je to 6,5 platu. Důvodem je rychlejší nárůst cen aut než příjmů. 

Podle dat společnosti AURES Holdings, která o tom v tiskové zprávě informovala média, průměrná cena ojetého vozu v Česku v roce 2026 dosahuje 325 581 Kč. Při průměrné hrubé mzdě 50 282 Kč za první čtvrtletí roku 2026 to odpovídá zhruba 6,5 měsíčnímu platu. V roce 2021 přitom stačilo na stejný vůz 6 mezd. 

Za posledních 5 let vzrostla průměrná cena ojetin v Česku o 42 %, zatímco průměrná mzda se zvýšila o 33 %. Dostupnost ojetých aut se tak podle tohoto srovnání zhoršila přibližně o půl měsíční mzdy.  

Ve srovnání se sousedními zeměmi jsme na tom ale stále lépe než Slováci. Na Slovensku odpovídá průměrná cena ojetiny 8,2 hrubé mzdy, zatímco v Polsku 5,3 mzdy. V Česku ale z trojice těchto zemí máme nejdražší průměrné ojetiny: v přepočtu stojí 13 480 €, na Slovensku 13 187 € a v Polsku 11 837 €. 

V Polsku mzdy rostly rychleji

Vývoj v posledních 5 letech byl v jednotlivých zemích rozdílný. V Polsku sice průměrná cena ojetiny od roku 2021 vzrostla o 25 %, jenže mzdy rostly výrazně rychleji, a to o 69 %. Počet potřebných mezd tak klesl ze 7,2 na 5,3. 

V Česku se počet potřebných měsíčních příjmů zvýšil z 6,0 na 6,5. Na Slovensku byl růst ještě výraznější: ceny ojetin vzrostly o 58 %, zatímco mzdy o 33 %, takže potřebný počet mezd narostl z 6,9 na 8,2. 

Ojetiny jsou v létě levnější

Přestože průměrná cena ojetého auta za celý rok 2026 zatím dosahuje zaokrouhleně 325 000 Kč, podle dat společnosti AURES Holdings ceny v posledních měsících klesají. V srpnu činila průměrná cena na trhu 319 000 Kč, tedy o 5500 Kč méně než v červenci a o 15 000 Kč méně než při letošním únorovém maximu. 

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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