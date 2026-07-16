Ojetá auta neztrácí hodnotu rovnoměrně. Poradíme, v jakých letech je můžete koupit s největší slevou

Ojeté vozy jsou pro mnohé z finančních důvodů jedinou možností, jak si pořídit auto. Atraktivní jsou ale i tím, jak rychle v prvních letech ztrácí hodnotu, takže nový majitel může pořídit relativně mladý vůz s výraznou slevou.
Ojetá auta totiž neztrácí cenu rovnoměrně. Nejvýraznější pokles jejich hodnoty přichází mezi druhým a třetím rokem, potom se stárnutí výrazně zpomalí. Informace vyplývají ze zprávy inzertního portálu TipCars, který na letošních červnových cenách sledoval, jak rychle ztrácí hodnotu devět oblíbených modelů aut a ve kterém období jejich cena klesá nejvýrazněji. (U každého modelu portál porovnal vozy staré jeden až pět let, přičemž předpokládaný nájezd odpovídal průměrnému ročnímu nájezdu českých řidičů – cca 15 000 kilometrů ročně, s tolerancí ±20 % pro jednotlivé věkové kategorie).
Z analýzy vyplývá, že největší pokles hodnoty ojetého vozu nepřichází bezprostředně po jeho uvedení do provozu, ale mezi druhým a třetím rokem stáří a v dalších letech se tempo znehodnocování zmírňuje. Mezi druhým a třetím rokem stáří vozu sledované modely ztrácí průměrně 15,5 % své hodnoty.
Mezi prvním a druhým rokem ztrácejí námi sledované modely v průměru 11 % své hodnoty. Nejvýraznější pokles přichází mezi druhým a třetím rokem, kdy ceny klesají v průměru o 15,5 %. Mezi třetím a čtvrtým rokem je pokles srovnatelný s prvním rokem, zatímco mezi čtvrtým a pátým už činí v průměru jen necelých 8 %, vysvětlil Marek Knieža, ředitel portálu TipCars s tím, že právě období kolem třetího roku stáří představuje pro kupující zajímavou příležitost pořídit relativně mladý vůz za výrazně nižší cenu než nový.
Nejvýraznější pokles mezi druhým a třetím rokem podle něj zaznamenaly čtyři z devíti sledovaných modelů:
Nejrychleji v tomto období ztrácí hodnotu Volkswagen Passat, jehož mediánová cena klesá téměř o 30 %. Následují Volkswagen Golf s poklesem přibližně o čtvrtinu a Škoda Scala s 22 %. Nejlépe jsou na tom Hyundai i30 a Škoda Karoq se ztrátou pouhých 12,4, respektive 4 %.
Model Škoda Scala je přitom dobrým příkladem toho, že znehodnocení není rovnoměrné, protože mezi druhým a třetím rokem ztratí více než pětinu hodnoty, ale v ostatních obdobích už cena klesá jen mírně. Mezi prvním a druhým rokem je to asi o 4,6 %, obdobně i mezi třetím a čtvrtým rokem. A mezi čtvrtým a pátým už o méně než dvě procenta.
Zajímavé je podle něj srovnání i po pěti letech. Právě Škoda Scala si totiž navzdory počátečnímu rychlému poklesu pak ze všech sledovaných modelů celkově drží hodnotu nejlépe.
Dobře se drží i Škoda Karoq, která za prvních pět let provozu ztratí přibližně 34 % své původní hodnoty. Octavia a Fabia ztrácí 43 % a není překvapení, že ze Škodovek dost zestárne i luxusnější Superb, jehož hodnota za stejné období klesne přibližně o 42 %.
Na opačném konci žebříčku pak stojí modely Volkswagen, jejich cena se za stejné období sníží skoro o 48 %.
Naše analýza ukazuje, že při výběru ojetého vozu se nevyplatí sledovat pouze jeho stáří nebo aktuální cenu. Stejně důležité je vědět, jak si konkrétní model dlouhodobě drží hodnotu. Rozdíly mezi jednotlivými vozy jsou totiž překvapivě výrazné a mohou při koupi i následném prodeji znamenat desítky až stovky tisíc korun, Knieža.