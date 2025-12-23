Měšec.cz  »  Odškodnění za dopravní nehody se v roce 2026 zvýší

Odškodnění za dopravní nehody se v roce 2026 zvýší

Monika Veselíková
Včera
přidejte názor

Sdílet

Nehoda aut Autor: Shutterstock
Ilustrační snímek

Když se člověk při nezaviněné nehodě zraní, vyjádří experti míru jeho újmy prostřednictvím bodů. Hodnota těchto bodů se odvozuje od průměrné mzdy za 3. čtvrtletí předcházejícího roku. Ta v meziročním srovnání stoupla o 7 % a s ní i odškodnění za dopravní nehodu.

Obecně platí, že čím je úraz vážnější a čím intenzivněji ovlivňuje další život poškozeného, tím je bodů více. Účelem odškodnění je kompenzovat lidem následky, s nimiž se musí potýkat. Aby byl postup spravedlivý a odrážel třeba růst životních nákladů, řídí se hodnota jednoho bodu průměrnou mzdou, vysvětluje expert na odškodnění společnosti Vindicia Tomáš Beck. Zároveň upozorňuje, že se růst bodů u dopravních nehod liší od pracovních úrazů, kde hodnota bodu zohledňuje vývoj průměrné mzdy za každé čtvrtletí, kdežto u nehod se odvíjí od průměrné mzdy za 3. čtvrtletí předcházejícího roku.

A protože průměrná mzda za 3. čtvrtletí roku 2025 stoupla na 48 295 Kč, dojde od 1. 1. 2026 k navýšení hodnoty jednoho bodu z aktuálních 454,12 Kč na 482,95 Kč.

Většina poškozených zná pouze bolestné, které se vztahuje jen na pokrytí prvních potíží – bolesti, operace, léčení ran. Lidé ale mají nárok i na proplacení cestovného k lékaři, vyplacení ušlé mzdy, ošetřovné, nákup kompenzačních pomůcek, vypočítává Beck s tím, že v případě závažnějších úrazů bývá nejvyšší částka vyplacena v rámci odškodnění ztížení společenského uplatnění. To vyjadřuje, jak moc se následky trvale podepsaly na životě zraněného.

Máte při bouračce nárok na náhradní auto po celou dobu opravy, i když ho běžně využíváte jen občas? Přečtěte si také:

Máte při bouračce nárok na náhradní auto po celou dobu opravy, i když ho běžně využíváte jen občas?

Samotné odškodňování se vždy určuje individuálně, tedy neexistuje žádná přehledová tabulka, díky které by šlo odhadnout, na jakou kompenzaci máte nárok. Obecně hraje roli nejen míra aktivity, ale automaticky třeba i věk. U lidí, kteří se zranili v nižším věku a mají před sebou dlouhá léta, se používá koeficient, který odškodnění navyšuje.

Nemusí hned dojít na dopravní nehodu, úraz vás může potkat i v práci. Podle posledních dat Českého statistického úřadu se ostatně v roce 2024 při výkonu práce stalo 43 815 úrazů, z toho 42 756 případů skončilo pracovní neschopností delší než 3 dny.

Tématu pracovních úrazů a především nárokům z nich plynoucích se dlouhodobě věnujeme také na Měšci.

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Přečtěte si všechny díly seriálu Změny a novinky v roce 2026 nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Tváří se jako průzkum s odměnou, ale je to podvod

Pravda vs. lež: Ukažte, jak se vyznáte v mýtech o potravinách

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, říká lékař. Mohou ji vdechnout

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie pomůžou

Ani slavní kuchaři nemají tak drahé cukroví jako pražská cukrárna

CIOtrends: střízlivění z AI, návrat do kanceláří a privátní cloud

Brnění rukou, otékání nohou. Příčinou bývá dlouhé sezení

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli trénování AI

Šestnáct novinek ve Windows 11 umožňujících upravit nastavení

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde zavřou?

Očkování před letošní variantou chřipky chrání jen částečně

Zálohy na zdravotní pojištění: minimálně 3306 korun

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Změny u pojištění vkladů: Delší ochrana a jistota u velkých částek

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).