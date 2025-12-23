Měšec.cz  »  Odškodnění za dopravní nehody se v roce 2026 zvýší

Odškodnění za dopravní nehody se v roce 2026 zvýší

Monika Veselíková
Dnes
Nehoda aut Autor: Shutterstock
Ilustrační snímek

Když se člověk při nezaviněné nehodě zraní, vyjádří experti míru jeho újmy prostřednictvím bodů. Hodnota těchto bodů se odvozuje od průměrné mzdy za 3. čtvrtletí předcházejícího roku. Ta v meziročním srovnání stoupla o 7 % a s ní i odškodnění za dopravní nehodu.

Obecně platí, že čím je úraz vážnější a čím intenzivněji ovlivňuje další život poškozeného, tím je bodů více. Účelem odškodnění je kompenzovat lidem následky, s nimiž se musí potýkat. Aby byl postup spravedlivý a odrážel třeba růst životních nákladů, řídí se hodnota jednoho bodu průměrnou mzdou, vysvětluje expert na odškodnění společnosti Vindicia Tomáš Beck. Zároveň upozorňuje, že se růst bodů u dopravních nehod liší od pracovních úrazů, kde hodnota bodu zohledňuje vývoj průměrné mzdy za každé čtvrtletí, kdežto u nehod se odvíjí od průměrné mzdy za 3. čtvrtletí předcházejícího roku.

A protože průměrná mzda za 3. čtvrtletí roku 2025 stoupla na 48 295 Kč, dojde od 1. 1. 2026 k navýšení hodnoty jednoho bodu z aktuálních 454,12 Kč na 482,95 Kč.

Většina poškozených zná pouze bolestné, které se vztahuje jen na pokrytí prvních potíží – bolesti, operace, léčení ran. Lidé ale mají nárok i na proplacení cestovného k lékaři, vyplacení ušlé mzdy, ošetřovné, nákup kompenzačních pomůcek, vypočítává Beck s tím, že v případě závažnějších úrazů bývá nejvyšší částka vyplacena v rámci odškodnění ztížení společenského uplatnění. To vyjadřuje, jak moc se následky trvale podepsaly na životě zraněného.

Samotné odškodňování se vždy určuje individuálně, tedy neexistuje žádná přehledová tabulka, díky které by šlo odhadnout, na jakou kompenzaci máte nárok. Obecně hraje roli nejen míra aktivity, ale automaticky třeba i věk. U lidí, kteří se zranili v nižším věku a mají před sebou dlouhá léta, se používá koeficient, který odškodnění navyšuje.

Nemusí hned dojít na dopravní nehodu, úraz vás může potkat i v práci. Podle posledních dat Českého statistického úřadu se ostatně v roce 2024 při výkonu práce stalo 43 815 úrazů, z toho 42 756 případů skončilo pracovní neschopností delší než 3 dny.

Tématu pracovních úrazů a především nárokům z nich plynoucích se dlouhodobě věnujeme také na Měšci.

