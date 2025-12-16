Měšec.cz  »  Sezónní zaměstnanci v zemědělství získají od roku 2026 slevu na pojistném

Sezónní zaměstnanci v zemědělství získají od roku 2026 slevu na pojistném

Monika Veselíková
Včera
5.11.25/1x/Sklizeň, práce v zemědělství, jablečný sad Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek

Brigádníci v zemědělství pracující na dohodu o provedení práce dostanou od příštího roku slevu na pojistném na sociální pojištění a navíc mohou odpracovat více hodin. Změna vyplývá z nové legislativy související s Jednotným hlášením zaměstnavatelů.

Sleva na pojistném bude činit 7,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Uplatnit ji ovšem půjde jen do určitého limitu – tím bude vyměřovací základ vyšší než průměrná mzda podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Kdo tento limit přesáhne, ztratí na slevu nárok. Vyměřovacím základem se u zaměstnanců myslí hrubá mzda.

Zvláštní úpravy se dočkají také pravidla práce na dohodu o provedení práce. Zatímco běžně lze v rámci DPP odpracovat maximálně 300 hodin za kalendářní rok, pro dohody uzavírané pro sezónní práce v ovocnářství a při pěstování zeleniny půjde až o 1280 hodin. 

Limit bude stejně jako nyní platný pro všechny dohody uzavřené u jednoho zaměstnavatele. Dohoda na tento druh sezónních prací – konkrétně na sklizeň, péči o porost včetně odstraňování nadbytečných částí rostlin, posklizňovou úpravu, třídění, skladování, balení a přípravu k přepravě při produkci stanovených druhů ovoce a zeleniny – může být sjednána v období od 1. dubna do 30. listopadu.

Podmínkou pro zvláštní režim DPP je také to, aby byl zaměstnavatelem zemědělec, který byl v předchozím roce příjemcem podpor vázaných na produkci vybraných druhů ovoce a zeleniny s vysokou či velmi vysokou pracností.

Cílem výše uvedených změn je podpora sektoru ovoce a zeleniny, který je sezónní a často vyžaduje ruční práci – od novinky si zákonodárci slibují zvýšení zájmu o tyto sezónní práce.

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

