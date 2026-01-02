Od letoška se mění pravidla u odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Zákon o daních z příjmů umožňuje podle § 34 odst. 4 odečíst od základu daně náklady související s podporou výzkumu a vývoje či odborného vzdělávání. Od ledna však došlo u pravidel pro uplatnění tohoto odpočtu ke změnám.
Cílem je zpřístupnit tento odpočet širšímu okruhu poplatníků a současně snížit administrativní zátěž na straně poplatníků i správce daně, vysvětlilo Ministerstvo financí ČR.
Nově je možné uplatnit 150 % vynaložených výdajů do nově nastaveného limitu 50 mil. Kč za jedno období. Výdaje nad tuto částku bude možné uplatnit do 100 %.
Do konce minulého roku platilo, že je možné odečíst odpočet na výzkum a vývoj do součtu 100 % výdajů za dané období a výdaje nad tuto částku do 110 %.
Byl také zaveden pojem odpočtový celek. Ten tvoří ovládající osoba spolu s přímo či nepřímo ovládanými osobami. Pokud uplatňuje odpočet více poplatníků v rámci jednoho odpočtového celku, vztahuje se stanovený limit 50 mil. Kč na celý tento celek.
Dříve přitom fungoval odpočet pro každého poplatníka odděleně. Nově už se tedy zohledňuje to, zda není součástí zmíněného odpočtového celku a informaci by měl poplatník uvést v daňovém přiznání.
Institut odpočtového celku má zabránit přelévání výzkumných aktivit mezi spojenými osobami a tím dosažení vyššího odpočtu, vysvětlil Tomáš Jirásek z poradenské společnosti Rödl.
Od nového roku došlo také ke zjednodušení požadavků na projektovou dokumentaci a prodloužení lhůty pro uplatnění neuplatněného odpočtu ze tří na pět zdaňovacích období (u odpočtu na výzkum a vývoj i u odpočtu na podporu odborného vzdělávání).
Jaké změny přinesl rok 2026? Podívejte se na náš velký rozcestník, kde najdete vše podstatné.