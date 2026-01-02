Měšec.cz  »  Od letoška se mění pravidla u odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Od letoška se mění pravidla u odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

kalkulačka, výpočet, statistiky, data, informace, účetnictví Autor: Shutterstock

Zákon o daních z příjmů umožňuje podle § 34 odst. 4 odečíst od základu daně náklady související s podporou výzkumu a vývoje či odborného vzdělávání. Od ledna však došlo u pravidel pro uplatnění tohoto odpočtu ke změnám. Cílem je zpřístupnit tento odpočet širšímu okruhu poplatníků a současně snížit administrativní zátěž na straně poplatníků i správce daně, vysvětlilo Ministerstvo financí ČR.

Nově je možné uplatnit 150 % vynaložených výdajů do nově nastaveného limitu 50 mil. Kč za jedno období. Výdaje nad tuto částku bude možné uplatnit do 100 %. 

Do konce minulého roku platilo, že je možné odečíst odpočet na výzkum a vývoj do součtu 100 % výdajů za dané období a výdaje nad tuto částku do 110 %.

Byl také zaveden pojem odpočtový celek. Ten tvoří ovládající osoba spolu s přímo či nepřímo ovládanými osobami. Pokud uplatňuje odpočet více poplatníků v rámci jednoho odpočtového celku, vztahuje se stanovený limit 50 mil. Kč na celý tento celek.

Dříve přitom fungoval odpočet pro každého poplatníka odděleně. Nově už se tedy zohledňuje to, zda není součástí zmíněného odpočtového celku a informaci by měl poplatník uvést v daňovém přiznání.

Institut odpočtového celku má zabránit přelévání výzkumných aktivit mezi spojenými osobami a tím dosažení vyššího odpočtu, vysvětlil Tomáš Jirásek z poradenské společnosti Rödl.   

Od nového roku došlo také ke zjednodušení požadavků na projektovou dokumentaci a prodloužení lhůty pro uplatnění neuplatněného odpočtu ze tří na pět zdaňovacích období (u odpočtu na výzkum a vývoj i u odpočtu na podporu odborného vzdělávání).

Jaké změny přinesl rok 2026? Podívejte se na náš velký rozcestník, kde najdete vše podstatné.

Změny a novinky od roku 2026 v kostce Přečtěte si také:

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Přečtěte si všechny díly seriálu Změny a novinky v roce 2026 nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Lehké silvestrovské pomazánky, které budete mít za chvilku hotové

Retence v praxi: pět chyb, kvůli kterým přicházíte o zákazníky

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Finanční limity, které se od letoška mění

Příspěvky pojišťoven 2026: Více peněz na očkování, pohyb i dentální hygienu

Zdravotnictví v roce 2026: Bílé plomby na pojišťovnu a jiná prevence u praktiků

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Kdy letos podat přiznání a přehledy OSVČ? Tady je daňový kalendář pro rok 2026

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Někdo se psem, jiný s Ámosem. Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Český eGovernment 2025: průšvih eDokladů a digitalizace „pod Babišem“

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).