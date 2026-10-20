Měšec.cz

Od ledna se možná nedostanete do své datovky. Jeden ze způsobů přihlašování skončí, budete muset přejít na jiný

Gabriela Hájková
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Datová schránka Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Se začátkem příštího roku dojde ke zrušení možnosti přihlašovat se do datové schránky prostřednictvím kombinace uživatelského jména, hesla a autentizačního certifikátu v tzv. klientském portálu datových schránek (www.datovka.gov.cz). Počítám s tím novela vyhlášky předložená Digitální a informační agenturou (DIA), která je nyní v připomínkovém řízení.

Udržování a poskytování specifického přihlašovacího nástroje určeného výhradně pro datové schránky podle agentury nedává smysl, protože přihlášení pomocí certifikátu využívá jen zanedbatelné množství uživatelů (asi 5 tisíc z více než 4 mil. uživatelů).

Pro uživatele zůstane i nadále dostupná řada alternativ. Od ledna 2027 se budou moci do své datovky přihlásit: 

  • prostřednictvím Identity občana (např. pomocí bankovní identity),
  • pomocí Mobilního klíče, 
  • kombinací uživatelského jména a hesla, 
  • přes SMS,
  • bezpečnostním kódem. 

Přihlašování do datovek přitom museli někteří uživatelé řešit už letos v červnu. Datové schránky totiž přešly od 25. června na novou doménu datovka.gov.cz. To sice nijak neovlivnilo služby či jejich funkčnost, ale na původní adrese přestalo přihlašování fungovat a ti, kteří si uložili své přístupové údaje do prohlížeče, je museli na nové doméně zadávat znovu (případně využít jiný způsob přihlášení).

V souvislosti s přechodem na novou doménu také skončila možnost přihlásit se přes datovou schránku do webové aplikace Portálu občana. Nyní se do něj dostanete už jen prostřednictvím Identity občana (např. bankovní identity), která vyžaduje vícefaktorové ověření. 

S změnou domény na datovka.gov.cz se změnila i adresa odesílatele systémových e-mailů, kdy byla adresa notifikace@mojedatovaschranka.cz nahrazena adresou notifikace@datovka.gov.cz. Pokud tedy máte nastaveno upozornění na nové zprávy v datovce prostřednictvím svého e-mailu, je nutné aktualizovat automatické třídění a e-mailové filtry. 

Datovky se přestěhovaly na nový web. Budete se do nich muset přihlásit znovu. Poradíme, jak ověřit své heslo Přečtěte si také:

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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