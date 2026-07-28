Od července dlužníci platí vyšší úrok z prodlení. Raději zkontrolute, že máte uhrazené daně

Od července dlužníci platí vyšší úrok z prodlení. Česká národní banka totiž v červnu zvýšila dvoutýdenní repo sazbu, a to z 3,50 % na 3,75 %. Právě to ovlivnilo úroku z prodlení, který se aplikuje i při opožděné úhradě daní. Pro druhé letošní pololetí tak finanční správa tuto sankci stanovuje nově ve výši 11,75 % ročně.
Řada poplatníků změnu ani nezaregistruje, protože daň uhradila včas. Pokud ale někdo eviduje nedoplatek, měl by ho co nejrychleji doplatit. Úrok z prodlení se počítá za každý den a u vyšších částek nebo delšího prodlení už může představovat nezanedbatelnou sankci, upozornila Monika Bartošová, daňová poradkyně ze společnosti KODAP.
Za minulý rok by měli mít podané daňové přiznání všichni poplatníci. I ti, kteří „se přiznávali“ prostřednictvím daňového poradce a platil pro ně termín a splatnost daně 1. července 2026. V případě, že jste daň ještě nezaplatili, začal vám finanční úřad po uplynutí zákonné třídenní tolerance automaticky načítat úrok z prodlení.
Problém nemusí představovat jen pozdní úhrada. Komplikace mohou vzniknout také tehdy, když poplatník odešle platbu na nesprávný účet finančního úřadu, uvede chybný variabilní symbol nebo uhradí jinou částku, než jakou má zaplatit. I v těchto případech může vzniknout nedoplatek, ze kterého se následně počítá úrok z prodlení, doplnila Bartošová, která z tohoto důvodu doporučuje věnovat několik minut kontrole daňového účtu a ověřit, že byla vaše platba daně zaevidována správně.