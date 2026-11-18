Do cen nového oblečení a bot se mají promítnout náklady na jejich sběr, třídění a zpracování po skončení životnosti. Počítá s tím návrh novely zákona o výrobcích s ukončenou životností a zákona o odpadech ze 16. 11.2026, který připravilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Nyní je v připomínkovém řízení.
MŽP v hodnocení dopadů očekává zdražení „v řádu jednotek korun na kus“. Roční rozpočet sběrného systému, přes který mají výrobci své povinnosti plnit, ministerstvo odhaduje na 1,51 mld. Kč. Peníze mají směřovat na sběr, přepravu, třídění a zpracování vyřazeného textilu a obuvi, ale také na podporu oprav, opětovného použití, osvětu a výzkum. Vyplývá to z hodnocení dopadů regulace. Pro celé Česko má fungovat jediný kolektivní systém.
Nový povinnostem se ale nevyhnou ani dovozci a zahraniční e-shopy, které zboží prodávají přímo českým zákazníkům. Výrobcem pro tyto účely tak je i třeba i český internetový obchod, který oblečení nebo obuv nakoupí v zahraničí a uvede je na český trh. Dotčené firmy následně musí být zapsány v seznamu výrobců, vést evidenci, ohlašovat údaje o výrobcích uváděných na trh a přispívat na financování systému.
Povinnosti návrh ukládá také internetovým tržištím. Před zpřístupněním svých služeb mají od výrobců získat údaje o registraci, evidenční číslo a prohlášení o plnění zákonných povinností. Správnost údajů mají prověřovat v seznamu výrobců. Podrobnosti popisuje důvodová zpráva.
Pro spotřebitele, tedy koncové zákazníky, má systém nově zajistit bezplatné odevzdání vyřazeného oblečení a bot, bez ohledu na značku a bez podmínky nákupu nového výrobku. Sběrná síť má využít i stávající obecní infrastrukturu. Výrobci mají prostřednictvím systému hradit obcím také náklady na textil a obuv, které skončí ve směsném komunálním odpadu.
Novela navrhuje účinnost od 17. 6. 2027, přičemž nové povinnosti výrobců, tržišť a poskytovatelů kompletního vyřízení objednávek se mají uplatnit až od 17. 4. 2028.
Výrobci s méně než 10 zaměstnanci, jejichž roční obrat i roční bilanční suma nepřesahují 2 mil. €, mají dostat odklad do 17. 4, 2029.
Návrh ještě musí projít legislativním procesem.