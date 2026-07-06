Oberbank zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech. Drží se však ve středním pásmu konkurence

Oberbank od 1. 7. 2026 zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech. Od 6 do 12 měsíců nově nabízí 2,75 % p.a., zvýšení je tak o 0,15 p.b. Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|6 měsíců
|2,60 → 2,75 %
|8 měsíců
|2,60 → 2,75 %
|1 rok
|2,60 → 2,75 %
Nejlepší úrokovou sazbu pro termínovamé vklady v době publikace aktuality nabízí Inbank, a to 4 % p.a. do 2 mil. Kč u 2letého vkladu. J & T Banka vám nabídne stejnou sazbu, ale až u 5letého vkladu.
Všechny aktuální novinky a změny v červenci najdete ve článku Spoření v červenci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu.
Aktuální data pro červenec 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,21 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,70 % p.a. UniCredit Bank
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4 % p.a. Inbank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
- 3,51 % p.a. mBank
- 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % ČSOB, Fio banka
- 3,10 % p.a. UniCredit Bank
- 3 % p.a. Komerční banka