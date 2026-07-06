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Oberbank zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech. Drží se však ve středním pásmu konkurence

Dalibor Z. Chvátal
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Oberbank Autor: Dalibor Z. Chvátal
Logo Oberbank na pobočce banky. Náměstí I.P.Pavlova 1789/5, Praha 2. (1. 4. 2026).
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Oberbank od 1. 7. 2026 zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech. Od 6 do 12 měsíců nově nabízí 2,75 % p.a., zvýšení je tak o 0,15 p.b. Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
6 měsíců 2,60 → 2,75 %
8 měsíců 2,60 → 2,75 %
1 rok 2,60 → 2,75 %

Nejlepší úrokovou sazbu pro termínovamé vklady v době publikace aktuality nabízí Inbank, a to 4 % p.a. do 2 mil. Kč u 2letého vkladu. J & T Banka vám nabídne stejnou sazbu, ale až u 5letého vkladu.

Všechny aktuální novinky a změny v červenci najdete ve článku Spoření v červenci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu.

Aktuální data pro červenec 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,70 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4 % p.a. Inbank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
  • 3,51 % p.a. mBank
  • 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % ČSOB, Fio banka
  • 3,10 % p.a. UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Komerční banka
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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