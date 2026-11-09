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Oberbank přidala dvouletý termínovaný vklad. Nabízí 4,375 % ročně

Dalibor Z. Chvátal
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Oberbank Autor: Dalibor Z. Chvátal
Logo Oberbank na pobočce banky. Náměstí I.P.Pavlova 1789/5, Praha 2. (1. 4. 2026).
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Oberbank rozšířila nabídku korunového vkladu Top Jistota. Zároveň přidala jeden 1 p.b. u devítiměsíční varianty, která nově nese 3,75 % p.a.

Na 9 měsíců tak banka nabízí vyšší sazbu než na rok, kde nadále platí 2,75 % p.a. Minimální počáteční vklad 100 000 Kč.

U nové dvouleté varianty banka garantuje sazbu 4,375 % p.a. po celých 24 měsíců. Minimální počáteční vklad je podle 100 000 Kč.

Termínované vklady

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
6 měsíců 2,75 %
9 měsíců 2,75 → 3,75 %
1 rok 2,75 %
2 roky 4,375 % (novinka)

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  • 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,41 % p.a. mBank
  • 4,28 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,25 % p.a. Banka CREDITAS
  • 4,20 % p.a. Komerční banka
  • 4,10 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank, UniCredit Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, J&T Banka

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  • 5,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,50 % p.a. Banka CREDITAS, J&T BANKA, MONETA Bank
  • 4,375 % p.a. Oberbank
  • 4,33 % p.a. Partners Banka
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,87 % p.a. Fio banka
  • 3,80 % p.a. Air Bank, ČSOB, UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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