Nevyzvednuté zboží na dobírku se může prodražit. Obchodník může po vás chtít kompenzaci

Víc než třetina lidí, kteří nakupují v České republice online, využívá pořád pořízení zboží na dobírku. Považují to za nejméně rizikový způsob placení.





Většina kupujících zároveň žije v domnění, že se nic neděje, pokud si objednané zboží nepřevezmou. Panuje totiž mylná představa, že nepřevzetí zboží znamená odstoupení od smlouvy.





Jak ale upozorňuje spotřebitelský server dTest, skutečnost je zcela jiná. Nepřevzetím zásilky a jejím nezaplacením v případě dobírky se totiž dopustí hrubého porušení svých povinností z kupní smlouvy. Vždy je potřeba zahájit s e-shopem komunikaci a o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy ho informovat, upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Jak uvádí zákon, objednané zboží je kupující povinen zaplatit a převzít. Zákazník má ale také dle zákona právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu. V ideálním případě by tak měl zákazník zboží zaplatit, převzít, informovat prodávajícího o odstoupení od smlouvy a nepoškozené a kompletní zboží na své náklady prodávajícímu vrátit.

Pokud se spotřebitel rozhodne zboží nepřevzít ještě před jeho odesláním, doporučujeme spotřebitelům vždy řádně od smlouvy odstoupit, protože jinak kupní smlouva nezanikne, uvádí Hekšová.

Pokud si zákazník nepřevezme na dobírku objednané zboží, prodávající má právo požadovat účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci a požadovat po kupujícím zaplacení skladného. Tato kompenzace je právně vymahatelná, protože byla nevyzvednutím zboží porušena kupní smlouva. O povinnosti zaplatit skladné, jakož i jeho výši, by však prodejce měl předem informovat, ideálně v kupní smlouvě a v obchodních podmínkách.