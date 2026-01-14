Měšec.cz  »  Obchod a marketing ve společnost Direct Fidoo nově povede Radek Hájek

Komerční aktivity značky Direct Fidoo, která spadá do skupiny Direct Group, nově povede Radek Hájek. Ve Fidoo, která poskytuje firemní řešení pro správu financí, bude zodpovědný za oblast obchodu, marketingu a digitálních kanálů a jejich společný dopad směrem ke klientům. Do jeho kompetencí bude patřit hlavně akvizice nových klientů, práce s retencí a dlouhodobým vztahem s klienty.

Ze své pozice chce Radek Hájek propojit obchod a marketing do jednoho celku a zaměřit se především na posílení pozice značky Direct Fidoo na českém trhu a postupnou expanzi do zahraničí tak, aby se v budoucnu Fidoo stal významným hráčem pro SME segment ve střední Evropě. Malé a střední firmy dnes řeší kombinaci růstu, financování, administrativní zátěže a práce s daty. Právě v tom vidím obrovský prostor pro moderní fintechová řešení, která firmám uleví a pomohou jim se lépe a včas rozhodovat, uvedl Hájek s tím, že chce být aktivní i v podpoře investic formou úvěrového financování.

Radek Hájek přichází do Direct Fidoo s více než pětadvacetiletou praxí v bankovnictví, kterou získal hlavně v rámci skupiny ČSOB, kde působil od roku 2004. Postupně prošel manažerskými rolemi v oblastech financí, controllingu a účetnictví a následně působil jako Head of Finance skupiny ČSOB. V dalších letech působil v ICT, kde vedl IT agendu celé skupiny v ČR i na Slovensku, vč. fungování KBC Global Services. Podílel se na upgradu centrálního bankovního systému, migraci digitálních kanálů na novou technologickou platformu i na rozvoji online bankovnictví. V roli výkonného ředitele retailové distribuce pak řešil rozvoj a transformaci retailového poradenského bankovnictví. 

Vystudoval VŠE v Praze. Ve volném čase se věnuje sportu, zejména cyklistice a triatlonu. 

