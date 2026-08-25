Obchod a distribuci v Penta Bank vede Jiří Forst

Jiří Forst od července v Penta Bank na českém trhu vede obchod a distribuci. Na své pozici odpovídá za rozvoj obchodních týmů a za budování pobočkové sítě.
Do Penta Bank přicházím v době, kdy se její působení na českém trhu výrazně rozvíjí. Mým úkolem bude vybudovat kvalitní obchodní tým, otevřít pobočky v krajských městech a vytvořit bankéřům podmínky, aby se mohli co nejvíce věnovat klientům. Těším se, že při dalším růstu banky využiji své zkušenosti z privátního a prémiového bankovnictví i vedení lidí, uvedl k nástupu na novou pozici Jiří Forst.
Svou profesní dráhu zahájil v oddělení oceňování podniků ve společnosti PwC. Věnoval se zde finanční analýze a oceňování společností. Následně získával zkušenosti v privátním bankovnictví v ČSOB a Citibank. Část své kariéry strávil také v Londýně. Před příchodem do Penta Bank působil také v České spořitelně v segmentu Erste Premier. Získal tak přes dvacet let zkušeností v bankovnictví a v oblasti finančního poradenství.
Rozvoj obchodní sítě v České republice je jednou z našich strategických priorit. Jiří Forst přináší zkušenosti s budováním výkonných obchodních týmů i hlubokou znalost privátního bankovnictví, které budou pro další růst Penta Bank klíčové, okomentoval posílení managementu Petr Řehák, výkonný ředitel a předseda představenstva Penta Bank.