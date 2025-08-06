Měšec.cz  »  O2 nabízí 300 Kč jako omluvu za pondělní výpadek služeb

O2 nabízí 300 Kč jako omluvu za pondělní výpadek služeb

Monika Veselíková
Včera
1 nový názor

Autor: Depositphotos

Zákazníci O2, které během pondělního dopoledne postihl výpadek služeb, dostanou od operátora poukaz na 300 Kč. Využít lze na nákup telefonu nebo příslušenství v prodejnách či na e-shopu operátora a je časově omezený.

Mrzí nás, že někteří naši zákazníci nemohli v pondělí dopoledne telefonovat a datovat, jak jsou zvyklí. Jako omluvu proto všem dáváme poukaz v hodnotě 300 Kč na nákup mobilního telefonu nebo jakéhokoliv příslušenství v O2 Prodejnách nebo v našem e-shopu, píše operátor v tiskové zprávě.

Poukaz se slevovým kódem v hodnotě 300 Kč najdou zákazníci v aplikaci Moje O2, pokud kliknou na ikonku Obchod. Slevu lze využít i na již zlevněné produkty, respektive kombinovat s dalšími slevovými kódy. Kód je ovšem potřeba uplatnit nejpozději do neděle 17. 8. 2025.

Podle operátora pondělní výpadek postihl zhruba třetinu zákazníků. Podle Downdetectoru bylo nejvíc hlášených problémů v Praze, Brně, Olomouci nebo Plzni. Výpadky ale hlásili i zákazníci v Liberci, Pardubicích nebo Nymburku. Výpadek trval zhruba 3 hodiny, během kterých nefungoval internet, volání, ani odesílání SMS.

