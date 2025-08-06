O2 nabízí 300 Kč jako omluvu za pondělní výpadek služeb

Zákazníci O2, které během pondělního dopoledne postihl výpadek služeb, dostanou od operátora poukaz na 300 Kč. Využít lze na nákup telefonu nebo příslušenství v prodejnách či na e-shopu operátora a je časově omezený.
Mrzí nás, že někteří naši zákazníci nemohli v pondělí dopoledne telefonovat a datovat, jak jsou zvyklí. Jako omluvu proto všem dáváme poukaz v hodnotě 300 Kč na nákup mobilního telefonu nebo jakéhokoliv příslušenství v O2 Prodejnách nebo v našem e-shopu, píše operátor v tiskové zprávě.
Poukaz se slevovým kódem v hodnotě 300 Kč najdou zákazníci v aplikaci Moje O2, pokud kliknou na ikonku Obchod. Slevu lze využít i na již zlevněné produkty, respektive kombinovat s dalšími slevovými kódy. Kód je ovšem potřeba uplatnit nejpozději do neděle 17. 8. 2025.
Podle operátora pondělní výpadek postihl zhruba třetinu zákazníků. Podle Downdetectoru bylo nejvíc hlášených problémů v Praze, Brně, Olomouci nebo Plzni. Výpadky ale hlásili i zákazníci v Liberci, Pardubicích nebo Nymburku. Výpadek trval zhruba 3 hodiny, během kterých nefungoval internet, volání, ani odesílání SMS.