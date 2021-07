O zbytek rodičovského příspěvku už nepřijdete, schválili poslanci

Pokud se vám narodí dítě před tím, než vyčerpáte rodičovský příspěvek na předchozího potomka, o zbytek dávky už nepřijdete. Umožní to novela zákona o státní sociální podpoře, kterou v úterý schválila sněmovna. Nyní se čeká na podpis prezidenta.

V současnosti platí, že dávku můžete pobírat do čtyř let věku nejmladšího dítěte. V případě, že na svět přijde další potomek, se čerpání přerušuje výplatou peněžité pomoci v mateřství (PPM) nebo nového rodičovského příspěvku (to pokud na mateřskou nevznikl nárok). Jediným řešením, jak se nepřipravit o zbytek dávky, je včasné zvýšení její měsíční výplaty tak, aby se čerpání urychlilo. To má novela změnit.

Podmínkou bude, že alespoň jeden z rodičů pracuje, respektive že se dá alespoň jednomu z rodičů stanovit k datu narození dalšího potomka 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč.

Věk dítěte Základní příspěvek −> po změně Zvýšený příspěvek −> po změně Rozhodný příjem pro přiznání −> po změně do 6 let 500 Kč −> 630 Kč 800 Kč −> 1130 Kč 2,7násobek životního minima −> 3,4násobek 6–15 let 610 Kč −> 770 Kč 910 Kč −> 1270 Kč 2,7násobek životního minima −> 3,4násobek 15–26 let 700 Kč −> 880 Kč 1000 Kč −> 1380 Kč 2,7násobek životního minima −> 3,4násobek

Novela dále přinese zvýšení přídavku na dítě o 26 % a motivačního bonusu z 300 na 500 Kč. Úprava také rozšiřuje okruh nezaopatřených dětí, které na přídavek budou mít nárok. Doposud byl hranicí 2,7násobek životního minima rodiny, nově to bude 3,4násobek.

Další novinky, které vyplývají ze schválené novely, jsme před časem popsali v tomto článku.