O kolik v lednu stoupnou důchody? Ministerstvo zveřejnilo první odhady

V roce 2026 by měly důchody stoupnout v průměru o 656 až 672 Kč. Přesná čísla Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejní v září.





Podle našeho kvalifikovaného odhadu půjde u průměrného starobního důchodu o 656 až 672 korun měsíčně, přesné číslo budeme znát na začátku září. Průměrný starobní důchod by tak měl v lednu 2026 dosáhnout necelých 21 850 korun měsíčně, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Valorizace se obecně stanovuje na základě růstu cen domácností důchodců a růstu reálných mezd. Zatímco inflace se podle valorizačního vzorce započítá celá, růst reálných mezd jen z jedné třetiny.

Nezapomeňte, že od příštího roku se také mění pravidla pro zasílání oznámení o zvyšování penzí. Podle nových pravidel už ho Česká správa sociálního zabezpečení nebude posílat v papírové formě. Informace ČSSZ automaticky zašle do datových schránek, dostupné budou také v ePortálu ČSSZ.

Kdo chce dostat papírové oznámení i v roce 2026, musí si o jeho zasílání sám požádat – nejpozději do 30. 9. 2025. Jak na to se dozvíte v článku: Papírové oznámení o zvyšování penzí končí. Co udělat, pokud ho chcete dostávat dál?