O důchod lze online žádat už 2 roky. Připomínáme, jak na to

Dnes
22.10.25 2*/senior, důchodce, penzista, počítač, zamyšlení Autor: Shutterstock.com
O starobní, invalidní i pozůstalostní důchod lze prostřednictvím služby ePortál ČSSZ žádat už od 4. prosince 2023. Součástí služby je i informativní odhad výše starobního důchodu.

Pro podání žádosti je nutné přihlásit se na ePortál ČSSZ, což se neobejde bez datové schránky nebo využití některého z prostředků elektronické identifikace. Jaký si takový identifikační prostředek zřídit, poradí náš článek: Online přístup ke státním portálům. Zřídíte ho na dálku, nebo budete muset na úřad?

Do elektronické žádosti o důchod se automaticky načítají všechny pojistné doby a informace, které o vás sociálka eviduje. Některé další dokumenty nutné k prokázání vašeho nároku na daný typ důchodu ale musíte doložit přímo vy. Například chybějící doby pojištění nebo rodné listy dětí. Vložit můžete buď elektronické originály, nebo jejich skeny.

S vyplněním žádosti mimo jiné pomáhá také barevné značení: žlutá linka označuje části, které by měly být vyplněné, červená části, které je třeba opravit, nebo povinně vyplnit. Zelená znamená, že jste konkrétní část žádosti vyplnili správně. 

Na případné chyby a nedostatky vás tedy systém automaticky upozorní a rovnou napoví i správné řešení. Kdo by si přeci jen nevěděl rady, může využít telefonickou nebo online konzultaci, která je dostupná nonstop.

Službu Žádost o důchod online podle ČSSZ využívají zástupci všech věkových kategorií. Loni byl online podáno 12 238 žádostí, letos do konce listopadu 18 083 žádostí. Největší zájem měli loni i letos žadatelé o invalidní důchod, přičemž šlo spíše o zástupce mladší generace a jejich průměrný věk byl 44 let, uvedla tisková mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Témata:

