Měšec.cz  »  Nutil vás komunistický režim k vystěhování z Československa? Můžete stát požádat o 100 tisíc korun

Nutil vás komunistický režim k vystěhování z Československa? Můžete stát požádat o 100 tisíc korun

Gabriela Hájková
Včera
přidejte názor

Sdílet

pomoc, peníze, finance, rada, smlouva, dluhy, exekuce, smlouva Autor: Depositphotos

Lidé, které Státní bezpečností nutila k vystěhování z Československa, mohou požádat o jednorázové odškodnění ve výši 100 tis. Kč. Výplatu odškodnění umožní zákon, který začne platit letos v září. Právě od září je možné o peníze požádat.

Cílem je poskytnout odškodnění osobám, které byly v průběhu akce Asanace a dalších akcí s obdobným účelem nuceny Státní bezpečností k opuštění země, a alespoň do určité míry jim tak vykompenzovat způsobené příkoří. Pro odškodnění přitom není důležité, zda nátlaku na vystěhování podlehly, či nikoliv, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že lidé, kteří museli snášet komunistickou perzekuci a nátlak k vystěhování, si zaslouží za prožité příkoří odškodnění.

Ministerstvo vnitra připravilo nový formulář a návod, pomocí kterého mohou oprávněné osoby o prostředky od následujícího měsíce požádat. Žádosti bude možné podávat do 31. prosince 2026. Poté nárok na odškodnění zanikne.

V rámci posuzování žádosti si ministerstvo vyžádá odborné stanovisko Ústavu pro studium totalitních režimů a případně i další relevantní podklady. O žádosti rozhodne do 90 dnů od jejího obdržení. Pokud ministerstvo žádosti vyhoví, žadatel obdrží finanční prostředky přímo. Nesplní-li podmínky, ministerstvo zašle rozhodnutí o zamítnutí žádosti, dodal Rakušan s tím, že proti rozhodnutí bude možné podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 14. 8. 2025

Dále u nás najdete

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

Neumím programovat, ale za pár dní jsem s AI vytvořila dvě aplikace

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

Spotify opět zvyšuje ceny předplatného

Papír stále neumírá. Jak vypadá moderní firemní tisk v digitální době

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Chia semínka se musí jíst pomalu a po troškách

Lékaři objevili další krevní skupinu. Úplnou náhodou

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

AI, kterou nelze zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Přehled daňových povinností do konce léta

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).