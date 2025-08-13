Měšec.cz  »  Nutil vás komunistický režim k vystěhování z Československa? Můžete stát požádat o 100 tisíc korun

Nutil vás komunistický režim k vystěhování z Československa? Můžete stát požádat o 100 tisíc korun

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

pomoc, peníze, finance, rada, smlouva, dluhy, exekuce, smlouva Autor: Depositphotos

Lidé, které Státní bezpečností nutila k vystěhování z Československa, mohou požádat o jednorázové odškodnění ve výši 100 tis. Kč. Výplatu odškodnění umožní zákon, který začne platit letos v září. Právě od září je možné o peníze požádat.

Cílem je poskytnout odškodnění osobám, které byly v průběhu akce Asanace a dalších akcí s obdobným účelem nuceny Státní bezpečností k opuštění země, a alespoň do určité míry jim tak vykompenzovat způsobené příkoří. Pro odškodnění přitom není důležité, zda nátlaku na vystěhování podlehly, či nikoliv, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že lidé, kteří museli snášet komunistickou perzekuci a nátlak k vystěhování, si zaslouží za prožité příkoří odškodnění.

Ministerstvo vnitra připravilo nový formulář a návod, pomocí kterého mohou oprávněné osoby o prostředky od následujícího měsíce požádat. Žádosti bude možné podávat do 31. prosince 2026. Poté nárok na odškodnění zanikne.

V rámci posuzování žádosti si ministerstvo vyžádá odborné stanovisko Ústavu pro studium totalitních režimů a případně i další relevantní podklady. O žádosti rozhodne do 90 dnů od jejího obdržení. Pokud ministerstvo žádosti vyhoví, žadatel obdrží finanční prostředky přímo. Nesplní-li podmínky, ministerstvo zašle rozhodnutí o zamítnutí žádosti, dodal Rakušan s tím, že proti rozhodnutí bude možné podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 13. 8. 2025

Dále u nás najdete

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Truhlářské řemeslo zdědil, ale postavil ho na saunování

Důchodové systémy: Jak to dělají sousedi v Evropě?

Nefušují do kryptoměn ani AI, přesto rostou jako diví

Hubnete. Jaké příspěvky dostanete od zdravotní pojišťovny?

Test Seat Arona 1.0 TSI: Stará škola, která vykouzlí úsměv na tváři

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Mějte roaming pod kontrolou: Přinášíme přehled jeho cen

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Chia semínka se musí jíst pomalu a po troškách

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Spotify opět zvyšuje ceny předplatného

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).