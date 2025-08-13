Nutil vás komunistický režim k vystěhování z Československa? Můžete stát požádat o 100 tisíc korun

Lidé, které Státní bezpečností nutila k vystěhování z Československa, mohou požádat o jednorázové odškodnění ve výši 100 tis. Kč. Výplatu odškodnění umožní zákon, který začne platit letos v září. Právě od září je možné o peníze požádat.
Cílem je poskytnout odškodnění osobám, které byly v průběhu akce Asanace a dalších akcí s obdobným účelem nuceny Státní bezpečností k opuštění země, a alespoň do určité míry jim tak vykompenzovat způsobené příkoří. Pro odškodnění přitom není důležité, zda nátlaku na vystěhování podlehly, či nikoliv, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že lidé, kteří museli snášet komunistickou perzekuci a nátlak k vystěhování, si zaslouží za prožité příkoří odškodnění.
Ministerstvo vnitra připravilo nový formulář a návod, pomocí kterého mohou oprávněné osoby o prostředky od následujícího měsíce požádat. Žádosti bude možné podávat do 31. prosince 2026. Poté nárok na odškodnění zanikne.
V rámci posuzování žádosti si ministerstvo vyžádá odborné stanovisko Ústavu pro studium totalitních režimů a případně i další relevantní podklady. O žádosti rozhodne do 90 dnů od jejího obdržení. Pokud ministerstvo žádosti vyhoví, žadatel obdrží finanční prostředky přímo. Nesplní-li podmínky, ministerstvo zašle rozhodnutí o zamítnutí žádosti, dodal Rakušan s tím, že proti rozhodnutí bude možné podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze.