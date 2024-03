Novým supermanažerem Skip Pay od ČSOB se stal Michal Kročil

Autor: MallPay s.r.o.

Do fintechu Skip Pay, patřícímu ČSOB, přichází od konkurečního Twista Michal Kročil. Jako supermanažer má v sobě skloubit kompetence CRO, CFO a jednatele. Bude tak odpovědný za řízení široké palety rizik, soulad s regulatorními požadavky a také za finanční zdraví instituce.





Pod jeho vedením by se měl v budoucnu Skip Pay etablovat nejen jako masově využívaná služba v Česku, ale také zamířit na další evropské trhy. Od Michala Kročila se očekává zajištění licenčního řízení a splnění nových regulatorních požadavků v oblasti kyberbezpečnosti.





Kročil působí ve finančním byznysu 18 let. Začínal v České Spořitelně, kde působil v oddělení vývoje prediktivních modelů. V uplynulých 10 letech se podílel na budování platformy Twisto, tedy brandu, který v Česku nastartoval éru BNPL (Buy Now Pay Later)

I když počet českých e-shopů v loňském roce klesl, lidé nakupují online stále více, jen už tolik ne v Česku. Čeští obchodníci tak potřebují konkurovat nejen cenou, ale i lepšími

službami. Čeští zákazníci jsou poměrně opatrní, proto si tu v minulosti získala takovou

oblibu dobírka. BNPL s ještě silnější ochranou a při nižších nákladech kupujícího i obchodníka je dalším vývojovým stupněm bezpečných plateb, říká Michal Kročil a dodává, že BNPL však stále potřebuje překonat určitou negativní konotaci kreditu, a to nejen v Česku, ale v celém regionu CEE.

Ve chvíli, kdy poskytovatel BNPL prokáže, že jeho služby jsou pro klienty zdravé a prospěšné, může vyplnit nemalé mezery, které na trhu jsou, jako například nízká penetrace kreditních karet, podotýká.

S chytrou platební kartou Skip Pay je možné zdarma odkládat platbu až o 50 dní do výše 50 tisíc Kč a s nákupem bezplatně získat 3letou záruku a roční pojištění na kupované zboží. Součástí služby je také možnost snadného vrácení zboží, uložení všech účtenek a nahlášení pojistné události, a to vše z jednoho místa online klientské zóny. Z limitu je možné také hradit platby libovolným třetím stranám nebo si nastavit trvalý příkaz.