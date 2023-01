Novým šéfem představenstva České podnikatelské pojišťovny je Pavel Wiesner

Autor: Depositphotos

Novým předsedou představenstva České podnikatelské pojišťovny (ČPP) se stal Pavel Wiesner. Ve funkci nahradil Jaroslava Besperáta, který 20. prosince 2022 náhle zemřel.





Pavel Wiesner, který v pojišťovně dosud zastával pozici ředitele Úseku podnikatelských rizik, v ČPP působí na různých pozicích už 22 let.





Zesnulého Jaroslava Besperáta jsem měl ve veliké úctě, budu se snažit navázat na jeho odkaz a pokračovat v budování a rozvíjení férové, přátelské pojišťovny pro naše zaměstnance, klienty i partnery. Zachování kontinuity dynamického rozvoje ČPP je v současné ekonomicky složité době tou největší výzvou, uvedl Wiesner.

Ten v pojišťovnictví působí 25 let. Vystudoval Vysokou školu finanční a správní v Praze (obor Pojišťovnictví). Od roku 1998 působil v Kooperativě na Úseku pojištění hospodářských rizik, odkud v roce 2001 přestoupil do ČPP. Zde svou kariéru zahájil jako upisovatel pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů, během deseti let však dosáhl pozice ředitele úseku.

Představenstvo společnosti jeho jmenováním zůstává i nadále tříčlenné. Nejpozději do dvou měsíců bude doplněno o čtvrtého člena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanovami společnosti.