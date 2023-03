Autor: Depositphotos

David Filippov se stal novým obchodním ředitelem fintechu Skip Pay (ex Mall Pay). Na nové pozici přebere odpovědnost za obchodní výsledky Skip Pay. Klíčovým úkolem bude také posílení partnerství s největšími hráči na poli českého e-commerce.





Filippov má s fintechy zkušenosti. Do sektoru vstoupil hned po ukončení studia mezinárodního obchodu na VŠE. Pro Leadsor se podílel na expanzi do Španělska, která vyústila v akvizici 90 % hráčů na místním trhu. V MBA Consult měl jako šéf obchodu na starost největší retailové hráče v oblasti pojišťovnictví, telekomunikací a energetiky. V Dateio zase zajišťoval jako Head of Strategic Relationships business development globálních bankovních skupin jako Santander nebo ING. Před nástupem do Skip Pay krátce působil i ve společnosti Klarna, která také poskytuje odložené platby.





Novým šéfem obchodu Skip Pay je David Filippov

Fintech Skip Pay ze 100 % vlastní ČSOB.