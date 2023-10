Novým šéfem obchodu a marketingu ČSOB Penzijní společnosti bude Jan Bruder

Autor: Depositphotos

Novým obchodním a marketingovým ředitelem ČSOB Penzijní společnosti bude od listopadu Jan Bruder. Ve funkci nahradí Václava Lokaje, který bude pokračovat v profesní kariéře mimo skupinu ČSOB.





Honza nastupuje do pozice obchodního a marketingového ředitele v období, které je pro oblast penzijního spoření plné změn a velkých očekávání. Je před námi řada výzev, na které se intenzivně připravujeme. Naší prioritou navíc zůstává digitalizace procesů, abychom klientům ještě více zjednodušili život. Jsem ráda, že se této role ujme znalý expert se zkušenostmi v byznysu i v naší finanční skupině, řekla k personální změně Marcela Suchánková, generální ředitelka ČSOB Penzijní společnosti, která naráží na plánované změny, které změní výši možného daňového odpočtu i výši státní podpory navázanou na měsíční příspěvek.





Jan Bruder studoval ČVUT, Fakultu stavební v Praze, obor Stavební inženýrství. Následně přešel a pokračoval ve studiu na ČZU, Technické fakultě, kde vystudoval obor SMAD – silniční a automobilová doprava.

Před nástupem do skupiny ČSOB pracoval mezi lety 2011 a 2013 jako konzultant oblasti CRM ve společnosti Utitlities Systems. Následně v období 2013 až 2016 zastával roli SAP konzultanta ve společnosti CGI IT Czech Republic.

Od roku 2016 působil ve skupině ČSOB. Začínal jako IT Business Analytik pro oblast spotřebního financování, v roce 2018 stal poradcem pro management se zaměřením na akviziční projekty – Ušetřeno.cz a MallPay. O rok později nastoupil na pozici Head of Business Development ve společnosti Mall Pay (nyní Skip Pay – člen skupiny ČSOB), kde byl až do roku 2022 zodpovědný za obchodní strategii a veškeré obchodní aktivity.

Jan Bruder bude šéfem marketingu a obchodu v ČSOB Penzijní společnosti Autor: Československá obchodní banka, a.s.

Poté se rok věnoval byznysovým a strategickým aktivitám ve společnosti Legal Systems.

Ve volném čase se Jan Bruder nejvíce věnuje rodině a také cyklistice.