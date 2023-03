Novým generálním ředitelem Uniqa pro ČR a SR bude od května Rastislav Havran

Autor: Depositphotos.com

Od května 2023 bude novým generálním ředitelem společností Uniqa v ČR a SR jmenován Rastislav Havran. Havran je spojený s Uniqa Insurance Group od roku 2006. Tehdy sem nastoupil do trainee programu po ukončení studia na vysoké škole. Od té doby se podílel na řadě projektů regionu CEE (střední a východní Evropa). Od roku 2016 je Rastislav Havran členem představenstva Uniqa v Česku a na Slovensku s odpovědností za IT a Operations.





Ve funkci nahradí Martina Žáčka, který v Uniqa působí bezmála 30 let (z toho 14 let na pozici generálního ředitele Uniqa v ČR a 9 let na Slovensku) a který bude od května pověřen novou rolí poradce v rámci koncernu Uniqa Insurance Group.





Dále Uniqa oznámila také nástup nové členky Sylwie Szymuly do představenstva. Bude odpovědná za retail v ČR a SR. Na dané pozici nahradí dosavadního člena představenstva Marka Bártka.

Szymula působila jako ředitelka pro řízení zákaznické zkušenosti v pojišťovací skupině PZU a později se stala ředitelka pro korporátní strategii ve společnosti ING.

Jmenování podléhá ještě příslušným regulatorním schválením.