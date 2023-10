Novým členem představenstva UniCredit Bank je Slavomír Beňa

Autor: Depositphotos

Novým místopředsedou představenstva a náměstkem generálního ředitele UniCredit Bank je nově jmenován Slavomír Beňa, současný ředitel firemního bankovnictví.





Na dané pozici vystřídá Marca Iannacconeho, který se stane členem představenstva HypoVereinsbank a bude zde zodpovědný za divizi Klientská řešení v německé UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank) skupiny UniCredit.





Marco Iannaccone má více než 20 let zkušeností v UniCredit a téměř 18 let strávil na seniorních pozicích spojených se střední a východní Evropou. Jeho nové jmenování je také důkazem rozvoje a možností růstu v tomto regionu. Budeme i nadále společně pracovat na vytváření nových příležitostí pro naše klienty a kolegy, uvedla k personální výměně říká Teodora Petkova, ředitelka pro střední a východní Evropu s tím, že nastupující Slavomír Beňa zase hraje klíčovou roli v řízení firemního bankovnictví a to na strategické i provozní úrovni.

Díky svým výjimečným výsledkům v oblasti firemního bankovnictví a hlubokému porozumění naší bance je ideální volbou na pozici místopředsedy představenstva. Jsem přesvědčen, že jeho vedení bude mít zásadní vliv na další úspěch a růst naší společnosti, myslí si také Jakub Dusílek, předseda představenstva a generální ředitel UniCredit Bank.

Slavomír Beňa pracuje ve skupině UniCredit 27 let. Mezinárodní kariéru zahájil na Slovensku v roce 2001, kde získal zkušenosti v oblasti řízení finančních trhů a controllingu. Následně působil na pozici ředitele řízení finančních trhů v HVB Bank v Srbsku a v Černé Hoře. O čtyři roky později se přesunul do Slovinska, kde také působil jako ředitel řízení finančních trhů.

V roce 2010 se stal ve skupině UniCredit ve Vídni ředitelem pro vztahy s finančními institucemi v regionu střední a východní Evropy a následně zároveň byl také zástupcem globálního ředitele pro řízení vztahů s finančními institucemi.

Na pozici ředitele firemního bankovnictví v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia působí od roku 2018.