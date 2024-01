Novým členem představenstva ČSOB Pojišťovny bude od února Tomáš Hotový

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Novým členem představenstva ČSOB Pojišťovny se od února stane Tomáš Hotový. Bude mít od uvedeného data na starost oblast bankopojištění a klientských služeb.





Tomáš dokázal v posledních letech posunout digitalizaci v mnoha oblastech a stál u robotizace a automatizace servisních úkonů. Jeho prvořadý úkol bude dále akcelerovat bankopojištění na novou úroveň a pokračovat v efektivní digitalizaci, uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Pojišťovny Jiří Střelický s tím, že další z jeho cílů bude i více propojit a zatraktivnit benefity pro klienta, pokud bude mít jak produkty pojišťovny na straně jedné, tak produkty banky na straně druhé.





Těším se, že se budu podílet na rozvoji oblasti bankopojištění, aby byla ještě větší konkurenční výhodou s maximálně pozitivním přínosem pro naše klienty. Zároveň se mohu nadále věnovat klientským službám, které jsem měl dosud na starosti a které na oblast bankopojištění výborně navazují. Klientské služby prošly v minulých letech úspěšnou digitalizací či automatizací vybraných procesů, ale vždy takovým způsobem, aby se z péče o klienty nevytratil prvek lidskosti, který tam patří, řekl Hotový, který se podle svých slov stejným způsobem bude snažit rozvíjet služby pro klienty i nadále.

Tomáš Hotový se pohybuje v oblastí finančního byznysu od roku 1999. Necelých deset let pracoval na manažerských pozicích v leasingových společnostech sAutoleasing a Leasing České spořitelny. Do skupiny ČSOB nastoupil v roce 2007 a jeho první manažerskou výzvou byla pozice ředitele odboru klientského centra Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS). Zde dále doplňoval svou agendu o oblasti úvěrů, pohledávek, klientských služeb či projektovou činnost. V roce 2016 přestoupil do ČSOB Pojišťovny, kde dostal na starost oblast aplikačního, procesního a projektového managementu a postupně se vypracoval na ředitele Odboru podpory a správy pojištění se zodpovědností za projektový a procesní management, digitalizaci, procesní optimalizaci, řešení klientských stížností, call-centrum, testing a správu pojištění.

Složení představenstva ČSOB Pojišťovny od 1. 2. 2024: