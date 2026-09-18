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Nový nástroj poradí, jakého dodavatele energií si vybrat. Porovnává ceny i podmínky pro spotřebitele

Gabriela Hájková
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newsimg-new-energie-07.jpg Autor: Shutterstock
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Spotřebitelé budou moci brzy využít nový nástroj, který jim pomůže srovnat ceny energií, ale kromě toho také vstřícnost dalších podmínek konkrétního dodavatele. Výsledky Energetického kompasu budou představeny během října. Kromě ceny reflektují s různou váhou například také sankce za předčasné ukončení smlouvy, kvalitu zákaznického servisu, finanční zdraví dané společnosti nebo případné pokuty od Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Výsledky hodnocení jednotlivých energetických produktů budou pro snadnou orientaci zveřejněny v podobě zlatých, stříbrných a bronzových kompasů (všude ale budou dohledatelné vstupy použité pro hodnocení).

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Energetický kompas připravila technologicko-analytická společnost Savings Tech Lab ve spolupráci s Institutem udržitelných financí VŠE (IUF). Na českém trhu dosud chybělo systematické hodnocení energetických produktů, které by spojovalo různé parametry do jednoho výsledku. Při tvorbě metodiky jsme také vycházeli ze zahraničních zkušeností, například z britských přístupů k hodnocení zákaznického servisu, německého důrazu na transparentnost srovnávacích nástrojů nebo belgického modelu
nezávislého cenového srovnání. Energetický kompas tyto přístupy propojuje a do výsledného skóre zahrnuje parametry produktu, riziko dodavatele i zákaznický servis, vysvětlil Petr Teplý, šéf IUF s tím, že výběr kritérií vycházel i ze spotřebitelských průzkumů v posledních letech, které poukázaly na to, jaké  parametry zákazníci při výběru dodavatele považují za důležité. 

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Spolehlivé kalkulačky pro srovnání cen energií najdete i na webu ERÚ, nebo přímo na Měšci.

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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