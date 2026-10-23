Nový jízdní řád přinese více vlaků do Polska a rychlejší cestu na Slovensko. České dráhy ale o dvě linky přijdou

Od 13. 12. 2026 začne platit nový železniční jízdní řád. České dráhy přidají spoje do Polska a zrychlí některé vlaky na Slovensko. Na dvou dálkových linkách je vystřídá konkurence. Na vybraných trasách přitom vlakům konkurují také autobusy.
České dráhy budou podle nového jízdního řádu vypravovat v průměru 6463 vlaků denně. Nejvýraznější novinky se týkají mezinárodních spojů.
Více spojů do Polska
Mezi Prahou a polskou Vratislaví (Wrocław) přibude pár vlaků EuroCity Glacensis. Z Prahy odjede v 8:49, do Vratislavi dorazí ve 12:45. Zpáteční spoj vyjede v 15:14 a do Prahy přijede v 19:15.
Vlak Moravia, který dosud končí v Katovicích, nově pojede až do Krakova. Spoj Cracovia přijede do Krakova o 24 minut a do Přemyšle o 51 minut dříve. Dva páry vlaků navíc zastaví ve stanici Zator Park Rozrywki poblíž zábavního parku Energylandia.
Zrychlí také Pendolino Košičan.
Z Prahy bude odjíždět v 6:31, o 39 minut později než dosud, do Košic však dorazí téměř ve stejnou dobu, ve 14:18. Jízda potrvá 7 hodin a 47 minut. Noční vlak Slovakia přijede do Košic přibližně o 45 minut a do Humenného o hodinu dříve.
Noční vlak Praha–Berlín–Hamburk bude jezdit od konce března do poloviny října, tj. déle než dosud. Půjde o běžnou sedadlovou soupravu bez lůžkových vozů. Přibudou také některé jízdy Pendolina mezi Prahou a Ostravskem.
Jízdenky Českých drah pro nový jízdní řád se začnou prodávat na přelomu října a listopadu, regionální změny národní dopravce představí v listopadu.
Dvě linky převezme konkurence
Na rychlíkové lince R9 z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna a Jihlavy vystřídá České dráhy RegioJet. Ten však kvůli zpožděným dodávkám nových souprav PESA připouští nasazení starších vlaků.
Provoz expresů z Prahy přes Plzeň do Německa převezme Leo Express. Přímé spojení do Mnichova chce zachovat, podle informací z října však ještě neměl uzavřenou potřebnou dohodu s německým partnerem.
Autobus někdy vyjde levněji i rychleji
Na zahraničních trasách jsou alternativou autobusy.
FlixBus uvádí pro trasu Praha–Vratislav nejkratší cestu 3 hodiny a 25 minut a jízdenky od 348 Kč. Nový vlak ji zvládne za 3 hodiny a 56 minut.
Do Krakova pak nabízí autobusové jízdenky od 288 Kč, do Berlína od 338 Kč.