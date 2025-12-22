Nový fond pomůže se stavbou dostupného bydlení. Zaplatí ho stát a Česká spořitelna

V Česku má vzniknout nový investiční fond, který bude pomáhat financovat výstavbu dostupného nájemního bydlení. Do fondu půjde 1,9 mld. Kč, přičemž polovinu vloží stát prostřednictvím Národní rozvojové banky. Druhou polovinu pak soukromý investor, kterým je Česká spořitelna.
Fond bude investovat do projektů po celé republice – část peněz má jít do Prahy a část do ostatních regionů. V příštích 3 letech chce podpořit výstavbu zhruba 400 bytů s cenově dostupným nájemným, které by mohly sloužit asi tisícovce lidí.
Správu fondu má po výběrovém řízení převzít společnost REICO (ze skupiny Erste Asset Management).
Jsme rádi, že budeme moci nabídnout naši expertízu i státu a pomůžeme tak k řešení problematiky dostupnosti bydlení, říká Dušan Sýkora, předseda představenstva REICO investiční společnosti.
Výběr konkrétních projektů a jejich přípravu má koordinovat firma Dostupné bydlení České spořitelny (DBČS), která už na několika podobných projektech pracuje.
Fond by měl mít zároveň možnost využít i úvěr od Evropské investiční banky. Tvůrci fondu se inspirují podobným modelem, který funguje v Itálii.