Nový fond nabízí možnost vydělat na stárnutí populace a získat zároveň místo v domově pro seniory

Populace stárne, slyšíme to ze všech stran. Růst počtu lidí v důchodovém věku na úkor lidí v produktivním věku neznamená jen penzijní systém v hlubokém schodku, ale také větší zatížení zdravotnictví a rostoucí potřebu péče o starší lidi, kteří už nejsou samostatní.To mimo jiné znamená i zvýšenou poptávku po zařízeních, která tuto péči poskytují.
Podle studie společnosti Deloitte zpracované pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR by musela kapacita pobytových služeb vzrůst z 76 tisíc lůžek v roce 2024 na 111 tisíc v roce 2035, aby udržela krok se stárnutím populace. To v překladu znamená asi 35 tisíc nových lůžek a i tak by poptávka převyšovala nabídku.
Podle průzkumu ESG SeniorCARE mezi českou populací (1050 respondentů ve věku 26 až 55 let) se téměř tři čtvrtiny respondentů obávají ztráty soběstačnosti, 73 % lidí nemá na budoucí péči vyčleněné prostředky.
Jako se na trhu začínají objevovat projekty, které se snaží řešit dostupnost bydlení a zároveň nabízí investiční příležitosti, podobně nyní vznikl podfond PeopleCARE, který nabízí možnost investovat do rozvoje zdravotně-sociální infrastruktury. Kromě toho může investor při splnění podmínek také získat garantované místo v domově pro seniory pro sebe nebo svého blízkého.
ELTIF – evropský fond dlouhodobých investic, který umožňuje drobným investorům dlouhodobě vkládat peníze do neveřejně obchodovaných firem či projektů, které jsou jinak určené spíše institucionálním nebo kvalifikovaným investorům.
Do tohoto českého podfondu typu ELTIF, který jako první získal od centrální banka povolení k registraci, bude možné investovat od 1000 Kč. Prostředky půjde vkládat jednorázově i pravidelně s tím, že budou směřovat do nemovitostní i provozní části sociálních a zdravotně-sociálních zařízení. Cílové zhodnocení má činit 7,5 % ročně, jako u každé investice jde jen o odhad bez záruky. Do fondu se doporučuje investovat s investičním horizontem začínajícím na 10 letech. Investovat bude možné i formou Daňového investičního produktu (DIP), jehož úložky je možné odečítat od základu daně do celkového limitu 48 tis. Kč za rok.
Benefit spojený se zajištěním místa pro sebe nebo svého blízkého v zařízeních fondu SeniorGarden je podmíněný tím, že bude mít investor ve fondu prostředky aspoň za 2 mil. Kč (i s výnosy).
Koncept podfondu PeopleCARE vychází z investičního modelu CARE SICAV, který prostřednictvím podfondů ESG SeniorCARE a PeopleCARE propojuje vlastnictví nemovitostí s přímým provozem sociálních a zdravotně-sociálních zařízení dlouhodobé a následné péče. Právě kombinace vlastnictví a provozu umožňuje dlouhodobě nastavovat a kontrolovat nejen kvalitu samotných zařízení, ale také jejich provozní standard a rozsah poskytovaných služeb, vysvětlil Zdeněk Fiala, šéf fúzí a akvizic v ESG SeniorCARE s tím, že dosud byl tento model dostupný hlavně kvalifikovaným investorům přes podfond ESG SeniorCARE. Prostřednictvím podfondu PeopleCARE do něj budou moci investovat i drobní střadatelé, kteří nemají tak velké prostředky, jež fondy kvalifikovaných investorů vyžadují.