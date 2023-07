Novou generální ředitelkou banky Creditas je Eva Collardová

Autor: Banka Creditas

Novou generální ředitelkou a místopředsedkyní představenstva Banky Creditas je od července Eva Collardová. Na novou pozici postoupila z postu finanční ředitelky skupiny Creditas.





Creditas v posledních letech dynamicky roste a rozšiřuje záběr služeb a produktů poskytovaných klientům. Tento trend chci dál posilovat, abychom v retailové oblasti byli i nadále mezi top bankami pro zhodnocování úspor, uvedla nová šéfka banky s tím, že chce klientům nabídnout také další možnosti, například širší škálu investic a jejich online obsluhy.





Eva Collardová (53 let) vystudovala Ekonomickou univerzitu v Bratislavě a MBA na UNYP v Praze. Převážnou část své více než dvacetileté kariéry se pohybuje v bankovním sektoru. Působila jako finanční ředitelka ve Volksbank. Před příchodem do Creditas zastávala různé manažerské pozice v Commerzbank, sedm let byla finanční ředitelkou pro Českou republiku a Slovensko, poté řídila finance na úrovni střední Evropy. Posledních šest let pak v Praze vybudovala a řídila středisko sdílených služeb zastřešující veškeré finanční procesy pro evropský region. Ve skupině Creditas působí od října roku 2021.

Dosavadní generální ředitel Vladimír Hořejší zůstává dál v pozici předsedy představenstva, kde se chce zaměřit především na obchodní rozvoj banky a jejích dceřiných společností.

Na tomto místě připomeňme, že i dceřiná Max banka má v čele ženu, Ivanu Píckovou, která se zde začátkem letošního roku stala předsedkyní představenstva.