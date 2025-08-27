Měšec.cz  »  Novou členkou představenstva skupiny ČSOB bude od listopadu Karin Van Hoecke

Novou členkou představenstva skupiny ČSOB bude od listopadu Karin Van Hoecke

Gabriela Hájková
27. 8. 2025
ČSOB Autor: Depositphotos

Od listopadu se představenstvo skupiny ČSOB rozšíří o novou posilu. Bude jí Karin Van Hoecke, která sem zamíří z belgické divize mateřské skupiny KBC, kde posledních sedm let působila jako výkonná ředitelka pro digitální transformaci a data. 

Karin Van Hoecke se na nové pozici zaměří hlavně na inovace, dohlížet ale bude i na strategii nového rozvojového útvaru „Ecosphere“, který zahrnuje například budování partnerství s externími partnery. Hoecke zároveň převezme zodpovědnost za oblasti daily banking a mezinárodní acquiring a společnosti Skip Pay, Igluu a Ušetřeno.cz (nominaci na pozici členky představenstva skupiny ČSOB podléhá vyjádření ČNB).

Karin je velmi zkušená a osvědčená manažerka. Její hlavní misí bude řízení strategických inovačních aktivit, včetně digitálních inovací, s důrazem na spokojenost klientů a poskytování nejvhodnějších řešení jejich potřeb. Těšíme se na její vize a zkušenosti z úspěšné transformace modelu bankopojištění v belgické KBC nebo z rozvoje jedné z našich vlajkových lodí v podobě virtuální asistentky Kate, okomentoval listopadovou novinku generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek.

Karin Van Hoecke přišla do skupiny KBC v roce 1998, kdy začínala v trainee programu. Postupně prošla řadou manažerských a expertních rolí. Působila například jako výkonná ředitelka retailového segmentu, vedla Trade Finance nebo byla ředitelkou retailové pobočky KBC. Vystudovala magisterský obor politických a sociálních věd na Univerzitě v Gentu a titul MBA získala na Univerzitě v Antverpách. Kromě rodného nizozemského jazyka hovoří anglicky a francouzsky.

Novou členkou představenstva skupiny ČSOB bude Karin Van Hoecke

Karin Van Hoecke od listopadu nastoupí do představenstva skupiny ČSOB 

Autor: Československá obchodní banka, a. s.

Těším se, že budu moci v ČSOB stavět na silných základech, které zde již v oblasti inovací vznikly. ČSOB má ve skupině KBC velký kredit a české finanční prostředí je vysoce konkurenční a v řadě inovací udává trend. Věřím proto, že společně dokážeme rozvíjet služby, které budou pro klienty ještě dostupnější, personalizovanější a přínosnější. Moje zkušenosti z digitální transformace v KBC ukazují, že s odvahou a kreativitou lze zásadně měnit bankovnictví – a na tuto cestu se opravdu těším i v nové roli, uvedla ke své nové pozici v ČSOB Karin Van Hoecke. 

Od října dojde u jednotlivých členů představenstva skupiny ČSOB ke změně strategické zodpovědnosti a jim podřízených oblastí. Novou organizační strukturu skupiny ČSOB platnou od 1. října 2025 najdete na webu banky.

