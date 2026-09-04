Novinky u Monety: Noví klienti mohou získat přes cashback i tři tisíce z nákupů a firmy už otevřou účet online

Noví klienti Moneta Money Bank mohou po založení běžného účtu Tom Plus získat 5% cashback z plateb kartou. Měsíčně tak získají maximálně pětistovku s tím, že akci mohou využívat pět měsíců a celkem tak získat 3000 Kč. Nabídka platí od září a dá se kombinovat i s programem výhod, který je dostupný v mobilní aplikaci.
U programu Odměny vidíme, že klienti nejvíce oceňují výhody spojené s běžnými nákupy. Na stejném principu stavíme i novou nabídku pro nové klienty. Z každé platby debetní kartou jim vrátíme 5 % a zároveň jim zůstávají všechny výhody programu Odměny. Oba benefity tak mohou jednoduše kombinovat, vysvětlil Artur Galstyan, senior manažer oddělení vkladů a karet v Moneta Money Bank s tím, že při kombinaci vstupního bonusu a Odměn je možné za rok získat zpět až 7064 Kč.
Moneta vám ukáže předplatná placená kartou. Nově umožní i blokovat platby obchodníkovi
Banka v září přichystala novinku i pro firmy. Právnické osoby s právní formou s. r. o. si mohou nově založit firemní Konto Pro podnikání plně online prostřednictvím ověření přes Bank iD.
Při sjednávání lze vedle běžného účtu založit např. i spořicí účet a následně je možné ve Smart Bance sjednat k běžnému účtu online také dvě platební karty (v plastové nebo virtuální verzi) v ceně (např. pro jednatele a zaměstnance, který je oprávněn jednat samostatně).