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Lidé nevědomky platili 99 korun týdně za předplatné přes prémiové SMS. Operátoři teď sporné služby stopli

Redakce
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platba, placení, mobil, mobilní telefon, internet, technologie Autor: Depositphotos
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Mobilní operátoři od 1. října zablokovali platby přes Premium SMS u služeb, které zákazníkům dostatečně nesdělovaly, že si aktivují pravidelně placené předplatné. Reagovali tak na případy, na které upozornil novinář a youtuber Janek Rubeš z projektu Kluci z Prahy. Operátoři během října zároveň zpřísní pravidla pro schvalování podobných služeb.

Rubeš na problém, o kterém natočil své zatím poslední video, narazil ve vlastní rodině. Jeho matce nevědomky odcházelo 99 korun týdně za službu Soundies, o které nikdy neslyšela. Za rok to dělá přes 5 100 korun. Ve videu novinář popsal, jak si lidé takové služby nevědomky aktivují. Stačilo zadat číslo na webu, třeba při stahování souboru nebo u nabíječky, a pak opsat kód z SMS. Tím se předplatné spustilo. Rubeš potom začal obvolávat stovky lidí, aby zjistil, jak velký problém to je. Velká část z nich vůbec netušila, že si něco takového objednala. Navíc se ukázalo, že takových služeb je celá řada. Rubeš ukázal třeba kromě Soundies třeba i na službu Playtheque, Appland, Carefizz nebo Gamistream.

Operátoři se nyní podle Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) rozhodli problematické služby zastavit. Platba přes Premium SMS u nich od 1. října nefunguje, a to ani u již sjednaných předplatných. Nově bude muset poskytovatel takových služeb prokázat, že zákazník při objednávce jasně věděl, co kupuje, kolik to stojí a že jde o opakovanou platbu.

„Případy, kdy zákazník neví nebo si není dostatečně vědom toho, že si aktivuje pravidelně placenou službu, nepovažujeme za přijatelné,“ uvedl prezident APMS Jiří Grund. „Pohár trpělivosti s etickým přístupem některých agregátorů a poskytovatelů služeb prémiového obsahu přetekl,“ dodal.

Podívejte se na video novináře Janka Rubeše:

Zdroj: Youtube.com
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