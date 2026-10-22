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Bez signálu, ale i bez hotovosti. České dráhy mění způsob placení ve vlacích

Gabriela Hájková
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vlak, České dráhy Autor: České dráhy, a.s.
Vlak Českých drah ComfortJet Berliner.
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Kdo jezdí vlakem a rád platí bezhotovostně, pravděpodobně už se setkal s tím, že i přes platební terminály, které má vlakový personál při sobě, nejde kvůli signálu uhradit jízdné kartou. Nebo je nutné čekat na úsek s datovým připojením (pokud dřív nepřijde výstupní stanice cestujícího). To by se teď mělo změnit. 

České dráhy totiž zavádějí do přenosných osobních pokladen (POP) novou funkcionalitu offline plateb bankovní kartou. Cestující tak budou moci zaplatit jízdné kartou u průvodčího i v místech, kde na trati chybí mobilní signál.

Platba se bezpečně provede i offline a zpracuje se, jakmile bude spojení opět dostupné. Řešení je první svého druhu v ČR, unikátní v kombinaci režimů online a offline plateb. V případě dostupnosti signálu se pro cestující nic nezmění, ale zásadní zlepšení nastane právě v případě výpadku signálu. POP upozorní na přepnutí a možnost offline transakce, provede komfortně úhradu bankovní kartou a cestující již vůbec nepozná omezení vlivem signálu, popsala Lenka Hamplová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka Českých drah, podle které však většina cestujících nakupuje jízdní doklady předem přes e-shop, mobilní aplikace Můj vlak, ve stanici nebo v jízdenkových automatech. Někdy však není čas k pokladně zajít a některé menší stanice už je ani nemají v provozu.

V souvislosti s vlakovým dopravcem ještě připomeňme, že České dráhy v listopadu dočasně vrátí slevu pro malé skupiny dvou až pěti osob. Ty budou při pořídit skupinové jízdně s 25% slevou.

České dráhy v listopadu zlevní cesty malým skupinám. Ušetřit můžete čtvrtinu z jízdného Přečtěte si také:

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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