Nové srovnání radí, kam pro úvěr a kde naopak přeplatíte trojnásobek půjčky

Autor: Depositphotos

Pokud nebudete mít šťastnou ruku při výběru poskytovatele úvěru a nepročtete důkladně smlouvu, můžete svou půjčku přeplatit až o trojnásobek. Vyplývá to z nového srovnání Index odpovědného úvěrování, který pravidelně vydává organizace Člověk v tísni, která poskytuje dlužníkům poradenství, i na help lince na čísle 770 600 800.





Ta porovnávala podmínky poskytovatelů na příkladu roční padesátitisícové půjčky u 30 produktů a hodnotila 14 zvolených parametrů. Ty se zaměřují na náklady, transparentnost, klientskou vstřícnost a prověřování úvěruschopnosti.





Porovnání poskytovatelů úvěru Autor: Člověk v tísni o.p.s.

Čtyři hvězdy znamenají přijatelnou cenu, srozumitelné informace a korektní obchodní podmínky. Férové jsou i tříhvězdičkové společnosti, v některých hlediscích by však ke klientům mohly být vstřícnější. Příkladem může být zbytečně rozsáhlá smluvní dokumentace, chybějící informace o maximální úrokové sazbě nebo úvěrové kalkulačky s cenami, na které ale v praxi skoro nikdo nedosáhne, vysvětlil logiku hodnocení David Borges, analytik Člověka v tísni a autor Indexu odpovědného úvěrování. Dodal také, že přístup poskytovatelů úvěrů se postupně zlepšuje a řada z nich vnímá umístění v Indexu jako zpětnou vazbu a snaží se dotáhnout konkurenty na vyšších příčkách.

Cena 50tisícové půjčky

Cena modelové 50tisícové půjčky se u nejlépe hodnocených společností pohybuje mezi 3 – 5 tisíci Kč. Na opačné straně žebříčku najdete poskytovatele, kteří si za půjčku účtují stovky procent ročně a za rok vás tak úvěr vyjde na 90 000 Kč (konkrétně poskytovatelé CFIG Credit a ViaSMS) nebo i na 183 000 Kč. Tu poskytuje společnost Movinero, u které si v praxi půjčíte max. 30 tis. Kč, ale pro srovnatelnost byly náklady dopočteny pro 50tisícový úvěr.

Dobře hodnocených společností je v našem Indexu skoro polovina. Abyste získali úvěr za přijatelnou cenu, musíte mít stabilní příjem a nesmíte mít naopak negativní záznam v úvěrových registrech.

Pokud tyto podmínky nesplňujete, budete muset volit z méně solidních nebankovních společností. Úvěrové společnosti specializující se právě na lidi ve finančních problémech sice půjčku poskytnou, dlužník však musí počítat s tím, že si za ni připlatí. Bohužel právě tyto vyšší výdaje mohou být důvodem, proč půjčku nakonec nezvládne splatit, varoval analytik a dodal, že pokud věřitel poskytuje půjčku člověku, o němž tuší, že bude mít s úhradou dluhu problémy, porušuje zákon. Taková půjčka je pak neplatná a dlužník má nárok na vrácení zaplacených úroků.

Srovnání nákladů na úvěr Autor: Člověk v tísni o.p.s.

Důležitým parametrem Indexu jsou celkové náklady, které musíte hradit v situaci, kdy nezvládáte splácet. Náklady na upomínání, zesplatnění a dodatečné úročení u modelové 50tisícové půjčky se po devíti měsících pohybují u férovějších společností mezi 6 – 13 tis. Kč, u dražších společností ale mohou dosáhnout vysokých desítek tisíc. Při problémech se splácením je nejdůležitější vždy jednat s věřitelem a snažit se najít řešení, například v podobě snížení splátek apod.

Srovnání nákladů v situaci, kdy je dlužník opožděn se splácením Autor: Člověk v tísni o.p.s.

Revolving a půjčka „na IČO“

Analýza poukázala na to, že půjčka s pravidelnými splátkami je lepší než úvěrový limit s minimální splátkou, který obvykle vyjde dráž. Na úvěrovém trhu vnímáme určitý odklon od tradičních půjček s pravidelnou splátkou k revolvingovým produktům. Jsou to vlastně úvěrové limity, které lidé mohou splácet dle svých možností. Zní to sice lákavě, nebezpečí je ale v tom, že půjčka je v praxi splácena jen velmi pomalu a lidi zaplatí na úrocích mnohem více, než původně plánovali, vysvětlil autor Indexu s tím, že u revolvingových produktů často navíc chybí kalkulačka, která by umožnila udělat si lepší představu o celkových nákladech.

V této souvislosti upozornil na spotřebitelský úvěr od společnost CFIG Credit, která umožňuje v průběhu roku splácet jen (nikterak nízké) úroky a teprve v poslední splátce je nutné naráz vrátit celou půjčenou jistinu.

Borges také upozornil na to, že několik společností se z trhu se spotřebitelskými úvěry stáhlo a nově nabízí jenom půjčky podnikatelské, tedy tzv. na IČO. Na ně se ale nevztahuje zákonná ochrana spotřebitele a někteří poskytovatelé právě toho zneužívají. Od nového roku toto riziko podle něj ještě vzroste kvůli tomu, že řada brigádníků pracujících nyní na dohodu o provedení práce se stane formálně podnikateli (OSVČ).