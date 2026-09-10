MONETA Bank nově umí založit DIP přes mobilní aplikaci

Klienti Moneta Money Bank si nově mohou založit Dlouhodobý investiční produkt (DIP) plně online přes mobilní aplikaci Smart Banka. Produkt spoření na důchodu si odsud pak mohou také plně spravovat.
DIP označuje formu investic, se kterou si její majitelé tvoří finanční polštář na důchod. Může jít o konzervativní spořicí produkty, pravidelné i jednorázové investice do akcií či dluhopisů apod. Klienti si v mobilní aplikaci od Monety mohou nastavit pravidelné či jednorázové investice, upravovat je či odprodávat. V takovém případě jsou pak prostředky z prodeje investic následně úročeny na spořicím účtu DIP.
Jako DIP totiž označujeme produkty, které stát pro účely spoření na důchod daňově podporuje. S tím se ale pojí i jistá pravidla. Aby nedošlo ke ztrátě daňového zvýhodnění, kdy si od daňového základ můžete odečíst ročně vklady do výše 48 tis. Kč, je nutné si DIP sjednat alespoň na 10 let a zároveň ho mít sjednaný minimálně do 60 let. Abyste neztratili nárok na daňovou výhodu nebo nemuseli dodaňovat případně uplatněné odpočty až deset let zpět, nesmíte z něj vybírat prostředky. Proto jsou při odprodeji investic získané prostředky uložené právě na spořicím účtu DIP. Forma investice se mění, ale peníze zůstávají stále u poskytovatele finančních služeb a tím podmínku plníte.
Zaměstnavatelé vám navíc mohou na DIP každoročně přispět až 50 tis. Kč.
Chceme klientům co nejvíce zjednodušit cestu k dlouhodobému investování. Díky možnosti založit DIP plně online ve Smart Bance mohou celý proces vyřídit odkudkoliv a bez nutnosti návštěvy pobočky, uvedl k novince Jiří Fait, senior manažer odpovědný v bance za investice. Dodal zároveň, že pokud by někteří klienti potřebovali s investicemi na stáří pomoci, jsou pro ně k dispozici i nadále pobočky a tamní investiční specialisté.
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Moneta Money Bank také o prázdninách spustila možnost vkládat na účet papírová eura prostřednictvím bankomatů. Za eurové vklady uskutečněné prostřednictvím bankomatů si banka nic neúčtuje, pro využití služby ale musíte mít eurový účet vedený u Monety a k němu vydanou platební kartu. I založení a vedení účtu a vydání platební karty jsou bez poplatku, vše se dá sjednat online.
Pokud vám zbydou eura z dovolené, jedna banka je umožňuje vložit přes bankomat na účet
Od září také banka nabízí při založení běžného účtu Tom Plus možnost získat 5% cashback z plateb kartou. Měsíčně tak klienti získají maximálně pětistovku s tím, že akci mohou využívat pět měsíců a celkem tak získat 3000 Kč. Nabídka se kombinovat i s programem výhod, který je dostupný v mobilní aplikaci.