Nově přiznávané důchody od letošního roku začínají růst pomaleji

Nověvyměřované důchody od letošního roku porostou pomaleji. Změna bude platit v letech 2026–2035, pak se změny zastaví na nastavení platném pro rok 2035.
Od letošního roku se snížil zápočet osobního vyměřovacího základu o 1 %. Takto se bude zápočet snižovat o 1 % za každý rok až do roku 2035, kde se zastaví na 90 %. Od letoška se tedy u nově přiznávaných důchodů do 1. redukční hranice započte jen 99 % průměrného měsíčního výdělku místo původních 100 %.
Zároveň začíná klesat procento z výpočtového základu, kterým se násobí osobní vyměřovací základ za každý rok pojištění získaného do vzniku nároku na penzi.
A to z původních 1,5 % platných naposledy v loňském roce, na 1,495 % v roce 2026. Takto bude opět během deseti let procento klesat o 0,005 % za každý rok až na finálních 1,450 % v roce 2035.
Ve výsledku tato opatření znamenají, že se získané příjmy a odpracované roky budou zhodnocovat o maličko méně, než tomu je nyní. Vzhledem k tomu, že se každý rok parametry pro výpočet důchodu mění podle vývoje průměrné mzdy a inflace, tak lze předpokládat, že důchody nadále porostou, jen o trochu pomaleji, shrnula pro server Měšec.cz vliv úprav na výši nově přiznávaných důchodů Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services.
Podrobněji změny i s modelovými výpočty popisujeme v samostatném článku.