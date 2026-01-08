Měšec.cz  »  Nově přiznávané důchody od letošního roku začínají růst pomaleji

Nově přiznávané důchody od letošního roku začínají růst pomaleji

Gabriela Hájková
Včera
Nověvyměřované důchody od letošního roku porostou pomaleji. Změna bude platit v letech 2026–2035, pak se změny zastaví na nastavení platném pro rok 2035. 

Od letošního roku se snížil zápočet osobního vyměřovacího základu o 1 %.  Takto se bude zápočet snižovat o 1 % za každý rok až do roku 2035, kde se zastaví na 90 %. Od letoška se tedy u nově přiznávaných důchodů do 1. redukční hranice započte jen 99 % průměrného měsíčního výdělku místo původních 100 %.

Zároveň začíná klesat procento z výpočtového základu, kterým se násobí osobní vyměřovací základ za každý rok pojištění získaného do vzniku nároku na penzi.

A to z původních 1,5 % platných naposledy v loňském roce, na 1,495 % v roce 2026. Takto bude opět během deseti let procento klesat o 0,005 % za každý rok až na finálních 1,450 % v roce 2035.

Ve výsledku tato opatření znamenají, že se získané příjmy a odpracované roky budou zhodnocovat o maličko méně, než tomu je nyní. Vzhledem k tomu, že se každý rok parametry pro výpočet důchodu mění podle vývoje průměrné mzdy a inflace, tak lze předpokládat, že důchody nadále porostou, jen o trochu pomaleji, shrnula pro server Měšec.cz vliv úprav na výši nově přiznávaných důchodů Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services.

