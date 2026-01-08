Měšec.cz  »  Nově přiznávané důchody od letošního roku začínají růst pomaleji

Nově přiznávané důchody od letošního roku začínají růst pomaleji

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Senior, důchodci, zamyšlení, soustředění, Autor: Shutterstock.com

Nověvyměřované důchody od letošního roku porostou pomaleji. Změna bude platit v letech 2026–2035, pak se změny zastaví na nastavení platném pro rok 2035. 

Od letošního roku se snížil zápočet osobního vyměřovacího základu o 1 %.  Takto se bude zápočet snižovat o 1 % za každý rok až do roku 2035, kde se zastaví na 90 %. Od letoška se tedy u nově přiznávaných důchodů do 1. redukční hranice započte jen 99 % průměrného měsíčního výdělku místo původních 100 %.

Zároveň začíná klesat procento z výpočtového základu, kterým se násobí osobní vyměřovací základ za každý rok pojištění získaného do vzniku nároku na penzi.

A to z původních 1,5 % platných naposledy v loňském roce, na 1,495 % v roce 2026. Takto bude opět během deseti let procento klesat o 0,005 % za každý rok až na finálních 1,450 % v roce 2035.

Ve výsledku tato opatření znamenají, že se získané příjmy a odpracované roky budou zhodnocovat o maličko méně, než tomu je nyní. Vzhledem k tomu, že se každý rok parametry pro výpočet důchodu mění podle vývoje průměrné mzdy a inflace, tak lze předpokládat, že důchody nadále porostou, jen o trochu pomaleji, shrnula pro server Měšec.cz vliv úprav na výši nově přiznávaných důchodů Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services.

Podrobněji změny i s modelovými výpočty popisujeme v samostatném článku.

Důchody přiznávané od příštího roku porostou pomaleji. Podívejte se na příkladech, o kolik to bude Přečtěte si také:

Důchody přiznávané od příštího roku porostou pomaleji. Podívejte se na příkladech, o kolik to bude

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Jak se liší příjmy v Rakousku?

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Finanční limity, které se od letoška mění

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).